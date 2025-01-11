11 января 2025 15:53 Богатым придется платить больше? Изменения в налоговом законодательстве в 2025 году Изменения в налоговое законодательство вступили в силу в 2025 году 0 0 0 Фото: Freepik Эксклюзив

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Минфин представил проект закона по совершенствованию налоговой системы России в 2025 году. Новая прогрессивная шкала НДФЛ в зависимости от дохода предусматривает пять категорий. Кого коснется реформа, основные изменения для юридических и физических лиц — в материале 360.ru.

Законопроект об изменении налогообложения вступил в силу с 1 января. Налоговая система сохранит конкурентоспособность, и оттока кадров за границу не будет. «При разработке поправок мы опирались на рекомендации Госдумы. Принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие шесть лет», — рассказал глава Минфина Антон Силуанов на заседании правительства.

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НДФЛ: новая прогрессивная шкала налогов Прогрессивную шкалу НДФЛ для физлиц расширили до пяти ставок. Такой подход предусматривает зависимость ставки налога от уровня дохода, полученного налогоплательщиком за календарный год: чем выше доход, тем больше ставка. Большинство россиян не почувствуют изменений, заверили в Минфине. «Отход от уравниловки, когда одновременно те, кто мог жить за чертой бедности, и те, кто имел сверхдоходы, теперь в прошлом», — рассказал 360.ru член Коллегии адвокатов Москвы «Грифон» Евгений Кривцун.

Доход в год, руб. Ставка НДФЛ до 2,4 млн 13% 2,4-5 млн 312 000 руб. плюс 15% с дохода свыше 2,4 млн руб. 5-20 млн 702 000 руб. плюс 18% с дохода свыше 5 млн руб. 20-50 млн 3 402 000 руб. плюс 20% с дохода свыше 20 млн руб. Свыше 50 млн 9 402 000 руб. плюс 22% с дохода свыше 50 млн руб.

По словам Кривцуна, если в один месяц человек заработал миллион, а в последующие 11 — менее 1,4 миллиона рублей, то у него будет 13-процентный налог.

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Ставки налогов для физических лиц в 2025 году Изменения в налогообложении коснутся только тех, кто получает более 200 тысяч рублей в месяц. По данным Минфина, доля таких россиян составляет всего 3,2%. Повышенным налогом облагается не вся сумма, а лишь превышение — с базовых 2,4 миллиона по-прежнему взимается 13%. «Получив доход в три миллиона рублей гражданин с 2,4 миллиона указанной суммы заплатит налог 13%, а с превышающей суммы в 600 тысяч — уже 15%. Иными словами, не со всей суммы», — привел пример Кривцун. Основная налоговая нагрузка должна ложиться на богатых, а средний класс обижать не надо, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на парламентских слушаниях. Стандартный налоговый вычет предоставят тем, кто сдал нормы ГТО и прошел диспансеризацию.

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Ставки налогов для юридических лиц в 2025 году Налог на прибыль организаций с начала года повысили с 20% до 25%. Повышающий коэффициент к расходам на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) увеличили с 1,5 до двух, а также ввели федеральный инвестиционный вычет для компаний из приоритетных отраслей. Для контролируемых иностранных компаний (КИК) фиксированный налог станет дифференцируемым в зависимости от их количества.

Количество КИК Ставка НДФЛ Одна 27 990 000 руб. Две 52 718 000 руб. Три и более 52 718 000 руб. плюс 22 727 300 руб. на каждую, начиная с третьей

Налоги для малого и среднего бизнеса в 2025 году Повышение ставки для организаций до 25% позволит отказаться от курсовых экспортных пошлин, введенных прошлой осенью. Также планируется разработать систему налоговых вычетов. «Они обязательно будут оказаны тем предпринимателям, кто не прячет прибыль в офшорах, а направляет ее на инвестиции в расширение производства», — заявили в Минфине. Пороги использования упрощенной системы налогообложения подняли до 450 миллионов рублей. Повышенные ставки отменили: остались 6% при базе «доходы» и 15% «доходы минус расходы». Компании с прибылью свыше 60 миллионов рублей за налоговый период обязаны платить НДС по ставке на выбор: 20% или 10% с правом на вычеты;

5% при годовом доходе до 250 миллионов рублей и 7% при доходах 250-450 миллионов рублей. При выборе пониженной ставки входной налог нельзя будет принять к вычету.

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Увеличение налоговых вычетов на детей С 2025 года увеличится стандартный налоговый вычет на второго и последующих детей и лимит доходов, до которого он предоставляется. Согласно данным ФНС, вычет на второго ребенка составит 2800 рублей вместо 1400, на третьего и каждого последующего — шесть тысяч рублей вместо трех. Также с шести тысяч до 12 тысяч рублей увеличили вычет опекунам, приемным родителям и попечителям на каждого ребенка, если несовершеннолетний — инвалид. Эта мера действует для учащихся на очной форме, аспирантов, интернов, ординаторов и студентов в возрасте до 24 лет, если они являются инвалидами первой или второй группы. Также вырос размер дохода, до достижения которого предоставляются стандартные налоговые вычеты на детей: теперь вместо 350 тысяч он составит 450 тысяч рублей. С 1 января стандартный налоговый вычет на детей предоставляется агентом (работодателем налогоплательщика) автоматически при наличии соответствующих данных.

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Изменения в налогообложении на нетрудовые доходы При получении прибыли от дивидендов, депозитов, вкладов и продажи ценных бумаг сохранились ставки в 13% и 15%, но последняя будет применяться к доходам более 2,4 миллиона рублей вместо пяти миллионов. При продаже акций или долей в бизнесе при сроке непрерывного владения более пяти лет, если доход от сделок за год не превысит 50 миллионов рублей, придется заплатить налог на общих основаниях.

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Налог на имущество в 2025 году Деньги, полученные с продажи имущества, тоже считаются доходом, напомнил адвокат Кривцун. «Простой пример: купили квартиру в 2023 году за 10 миллионов рублей и продали ее в 2025 году за 20 миллионов рублей. Доходом будет считаться разница 20 минус 10, то есть 10 миллионов рублей. Именно с разницы и будут исчисляться налоги», — объяснил эксперт. Сложная ситуация складывается, если недвижимость получена в дар. При дарении для налогоплательщика расходов не было, значит, последующая реализация объекта будет считаться его полноценным доходом. Однако в этом случае не идет речь о дарении между близкими родственниками. В этом году вырастут налоги на регистрацию прав и обременений на недвижимость. «Если раньше гражданин за недвижимость [стоимостью] менее 20 миллионов рублей платил пошлину две тысячи рублей, то теперь она будет четыре тысячи рублей. Если стоимость более 20 миллионов рублей, то пошлина обойдется в 0,02%, но не более 500 тысяч рублей. Опять же, если купля-продажа недвижимости [происходит] не часто в жизни гражданина, то внесение в реестр обременений станет ощутимо дороже, так как пользуются такой услугой существенно чаще», — подчеркнул Кривцун.

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Льготы Сохранится льгота при продаже имущества со сроком владения пять и три года, в зависимости от типа объекта. Льгота для инвесторов, предполагающая освобождение от НДФЛ при долгосрочном владении ценными бумагами и долями в уставных капиталах, будет действовать лишь для дохода до 50 миллионов рублей в год. Льготы по освобождению от уплаты НДС коснутся предприятий общепита с оборотами до двух миллиардов рублей. Они не платят НДС, если соблюдены условия по структуре выручки, а заплата выше среднеотраслевой по региону. Пошлины В 2025 году изменились правила уплаты государственных пошлин за регистрацию права собственности на недвижимость, включая землю. Также выросли пошлины на дорогостоящую недвижимость, кадастровая стоимость которой превышает 22 миллиона рублей.

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Как налоговая реформа повлияет на жизнь россиян в 2025 году Поправки в законодательство не только увеличивают размер взыскиваемых налогов, но и повышают внимание налоговых органов, прежде всего к правильности и полноте отчетности россиян о доходах, рассказал Кривцун. «Это может повлечь за собой рост числа претензий налоговых органов к налогоплательщикам. Оценивая уже имеющуюся практику, можно ожидать, что такие претензии могут привести к расчету налогов по максимальной шкале, что опять же возложит на граждан дополнительное бремя расходов как в уплате налогов, так и в связи с издержками по обжалованию таких начислений», — добавил адвокат. По его словам, в совокупности с тем, что налоговым органам дают возможность производить списания во внесудебном порядке, это может повлечь за собой массу негативных последствий для налогоплательщиков.

Но надеемся, что практика пойдет все-таки по позитивному прогнозу, а не негативному. Евгений Кривцун адвокат

С 1 января в России вступили в силу и другие поправки в закон. Одним из наиболее заметных изменений стало увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 3198 рублей — до 22 440 рублей, рассказал ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.