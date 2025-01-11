Богатым придется платить больше? Изменения в налоговом законодательстве в 2025 году
Изменения в налоговое законодательство вступили в силу в 2025 году
Минфин представил проект закона по совершенствованию налоговой системы России в 2025 году. Новая прогрессивная шкала НДФЛ в зависимости от дохода предусматривает пять категорий. Кого коснется реформа, основные изменения для юридических и физических лиц — в материале 360.ru.
Законопроект об изменении налогообложения вступил в силу с 1 января. Налоговая система сохранит конкурентоспособность, и оттока кадров за границу не будет.
«При разработке поправок мы опирались на рекомендации Госдумы. Принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие шесть лет», — рассказал глава Минфина Антон Силуанов на заседании правительства.
НДФЛ: новая прогрессивная шкала налогов
Прогрессивную шкалу НДФЛ для физлиц расширили до пяти ставок. Такой подход предусматривает зависимость ставки налога от уровня дохода, полученного налогоплательщиком за календарный год: чем выше доход, тем больше ставка. Большинство россиян не почувствуют изменений, заверили в Минфине.
«Отход от уравниловки, когда одновременно те, кто мог жить за чертой бедности, и те, кто имел сверхдоходы, теперь в прошлом», — рассказал 360.ru член Коллегии адвокатов Москвы «Грифон» Евгений Кривцун.
Доход в год, руб.
Ставка НДФЛ
до 2,4 млн
13%
2,4-5 млн
312 000 руб. плюс 15% с дохода свыше 2,4 млн руб.
5-20 млн
702 000 руб. плюс 18% с дохода свыше 5 млн руб.
20-50 млн
3 402 000 руб. плюс 20% с дохода свыше 20 млн руб.
Свыше 50 млн
9 402 000 руб. плюс 22% с дохода свыше 50 млн руб.
По словам Кривцуна, если в один месяц человек заработал миллион, а в последующие 11 — менее 1,4 миллиона рублей, то у него будет 13-процентный налог.
Ставки налогов для физических лиц в 2025 году
Изменения в налогообложении коснутся только тех, кто получает более 200 тысяч рублей в месяц. По данным Минфина, доля таких россиян составляет всего 3,2%. Повышенным налогом облагается не вся сумма, а лишь превышение — с базовых 2,4 миллиона по-прежнему взимается 13%.
«Получив доход в три миллиона рублей гражданин с 2,4 миллиона указанной суммы заплатит налог 13%, а с превышающей суммы в 600 тысяч — уже 15%. Иными словами, не со всей суммы», — привел пример Кривцун.
Основная налоговая нагрузка должна ложиться на богатых, а средний класс обижать не надо, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на парламентских слушаниях. Стандартный налоговый вычет предоставят тем, кто сдал нормы ГТО и прошел диспансеризацию.
Ставки налогов для юридических лиц в 2025 году
Налог на прибыль организаций с начала года повысили с 20% до 25%. Повышающий коэффициент к расходам на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) увеличили с 1,5 до двух, а также ввели федеральный инвестиционный вычет для компаний из приоритетных отраслей.
Для контролируемых иностранных компаний (КИК) фиксированный налог станет дифференцируемым в зависимости от их количества.
Количество КИК
Ставка НДФЛ
Одна
27 990 000 руб.
Две
52 718 000 руб.
Три и более
52 718 000 руб. плюс 22 727 300 руб. на каждую, начиная с третьей
Налоги для малого и среднего бизнеса в 2025 году
Повышение ставки для организаций до 25% позволит отказаться от курсовых экспортных пошлин, введенных прошлой осенью. Также планируется разработать систему налоговых вычетов.
«Они обязательно будут оказаны тем предпринимателям, кто не прячет прибыль в офшорах, а направляет ее на инвестиции в расширение производства», — заявили в Минфине.
Пороги использования упрощенной системы налогообложения подняли до 450 миллионов рублей. Повышенные ставки отменили: остались 6% при базе «доходы» и 15% «доходы минус расходы». Компании с прибылью свыше 60 миллионов рублей за налоговый период обязаны платить НДС по ставке на выбор:
- 20% или 10% с правом на вычеты;
- 5% при годовом доходе до 250 миллионов рублей и 7% при доходах 250-450 миллионов рублей. При выборе пониженной ставки входной налог нельзя будет принять к вычету.
Увеличение налоговых вычетов на детей
С 2025 года увеличится стандартный налоговый вычет на второго и последующих детей и лимит доходов, до которого он предоставляется.
Согласно данным ФНС, вычет на второго ребенка составит 2800 рублей вместо 1400, на третьего и каждого последующего — шесть тысяч рублей вместо трех. Также с шести тысяч до 12 тысяч рублей увеличили вычет опекунам, приемным родителям и попечителям на каждого ребенка, если несовершеннолетний — инвалид.
Эта мера действует для учащихся на очной форме, аспирантов, интернов, ординаторов и студентов в возрасте до 24 лет, если они являются инвалидами первой или второй группы.
Также вырос размер дохода, до достижения которого предоставляются стандартные налоговые вычеты на детей: теперь вместо 350 тысяч он составит 450 тысяч рублей. С 1 января стандартный налоговый вычет на детей предоставляется агентом (работодателем налогоплательщика) автоматически при наличии соответствующих данных.
Изменения в налогообложении на нетрудовые доходы
При получении прибыли от дивидендов, депозитов, вкладов и продажи ценных бумаг сохранились ставки в 13% и 15%, но последняя будет применяться к доходам более 2,4 миллиона рублей вместо пяти миллионов.
При продаже акций или долей в бизнесе при сроке непрерывного владения более пяти лет, если доход от сделок за год не превысит 50 миллионов рублей, придется заплатить налог на общих основаниях.
Налог на имущество в 2025 году
Деньги, полученные с продажи имущества, тоже считаются доходом, напомнил адвокат Кривцун.
«Простой пример: купили квартиру в 2023 году за 10 миллионов рублей и продали ее в 2025 году за 20 миллионов рублей. Доходом будет считаться разница 20 минус 10, то есть 10 миллионов рублей. Именно с разницы и будут исчисляться налоги», — объяснил эксперт.
Сложная ситуация складывается, если недвижимость получена в дар. При дарении для налогоплательщика расходов не было, значит, последующая реализация объекта будет считаться его полноценным доходом. Однако в этом случае не идет речь о дарении между близкими родственниками.
В этом году вырастут налоги на регистрацию прав и обременений на недвижимость.
«Если раньше гражданин за недвижимость [стоимостью] менее 20 миллионов рублей платил пошлину две тысячи рублей, то теперь она будет четыре тысячи рублей. Если стоимость более 20 миллионов рублей, то пошлина обойдется в 0,02%, но не более 500 тысяч рублей. Опять же, если купля-продажа недвижимости [происходит] не часто в жизни гражданина, то внесение в реестр обременений станет ощутимо дороже, так как пользуются такой услугой существенно чаще», — подчеркнул Кривцун.
Льготы
Сохранится льгота при продаже имущества со сроком владения пять и три года, в зависимости от типа объекта.
Льгота для инвесторов, предполагающая освобождение от НДФЛ при долгосрочном владении ценными бумагами и долями в уставных капиталах, будет действовать лишь для дохода до 50 миллионов рублей в год.
Льготы по освобождению от уплаты НДС коснутся предприятий общепита с оборотами до двух миллиардов рублей. Они не платят НДС, если соблюдены условия по структуре выручки, а заплата выше среднеотраслевой по региону.
Пошлины
В 2025 году изменились правила уплаты государственных пошлин за регистрацию права собственности на недвижимость, включая землю.
Также выросли пошлины на дорогостоящую недвижимость, кадастровая стоимость которой превышает 22 миллиона рублей.
Как налоговая реформа повлияет на жизнь россиян в 2025 году
Поправки в законодательство не только увеличивают размер взыскиваемых налогов, но и повышают внимание налоговых органов, прежде всего к правильности и полноте отчетности россиян о доходах, рассказал Кривцун.
«Это может повлечь за собой рост числа претензий налоговых органов к налогоплательщикам. Оценивая уже имеющуюся практику, можно ожидать, что такие претензии могут привести к расчету налогов по максимальной шкале, что опять же возложит на граждан дополнительное бремя расходов как в уплате налогов, так и в связи с издержками по обжалованию таких начислений», — добавил адвокат.
По его словам, в совокупности с тем, что налоговым органам дают возможность производить списания во внесудебном порядке, это может повлечь за собой массу негативных последствий для налогоплательщиков.
Но надеемся, что практика пойдет все-таки по позитивному прогнозу, а не негативному.
Евгений Кривцун
адвокат
С 1 января в России вступили в силу и другие поправки в закон. Одним из наиболее заметных изменений стало увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 3198 рублей — до 22 440 рублей, рассказал ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.