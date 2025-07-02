Алиев пошел ва-банк. На что рассчитывает Азербайджан после ареста россиян
Политолог Подлесный: Азербайджан продолжит ловить «шпионов» из России
Обострение отношений между Россией и Азербайджаном вышло на новый уровень. В Баку силовики устроили настоящую охоту на приехавших россиян. Общее число арестованных по различным обвинениям дошло до 10 человек. Что подтолкнуло власти страны пойти на резкое ухудшение отношений с Россией, разобрался 360.ru.
Задержания и аресты россиян в Баку
После обысков в редакции «Sputnik Азербайджан» МВД республики сообщило о задержании семи человек, среди которых оказались двое россиян: исполнительный директор агентства Игорь Картавых и главный редактор Евгений Белоусов. По ходатайству следователей Хатаинский районный суд Баку арестовал их на четыре месяца.
Россиян обвинил в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем. Остальных обвиняемых по этим же статьям суд арестовывать не стал. Вероятно, потому что они оказались гражданами Азербайджана.
Еще одну группу из восьми россиян задержали вечером во вторник, 1 июля. Силовики предъявили им обвинения в транзите наркотиков из Ирана и продаже дурмана через интернет, а также в серии киберпреступлений.
Сильно избитых задержанных доставили в Сабаильский суд Баку, откуда отправили в следственный изолятор на четыре месяца.
По данным Telegram-канала Shot, среди подсудимых оказались российский IT-специалист Дмитрий Безуглый из Санкт-Петербурга и основатель компании по услугам химчистки и уборки Airo Антон Драчев.
Вопрос зачем бизнесменам заниматься торговлей наркотиками в Азербайджане, доставляя их через Иран, суд и следователей не заинтересовал.
Еще одним задержанным стал релокант из Череповца Сергей Софронов, сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на его мать. Женщина рассказала, что сын уехал из России после объявления частичной мобилизации. Сначала молодой человек жил в Казахстане, а потом перебрался в Баку.
Четвертым задержанным стал уроженец Архангельска Валерий Дулов, который также покинул Россию осенью 2022 года.
Зачем Азербайджану ссора с Россией
После окончания конфликта в Нагорном Карабахе Армения и Азербайджан до сих пор не подписали мирный договор. Одной из нерешенных проблем стал Зангезурский коридор, к которому лидеры республики относятся очень по-разному.
Это участок автомобильной и железной дорог протяженностью 40 километров, который связывает западные районы Азербайджана с подконтрольным Баку эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой, отделенной от основной территории Азербайджана Сюникской областью Армении, Ираном и Турцией.
Во времена Советского Союза Баку и Нахичевань связывала трасса и участок железной дороги, движение там прекратилось после первой войны в Нагорном Карабахе в начале 90-х годов.
Напряженные отношения Армении и Азербайджана, особенно после нового витка конфликта вокруг Карабаха в 2020 году, поставили под вопрос восстановление Зангезурского коридора. Армения неоднократно говорила, что не намерена предоставлять территорию Сюникской области для прокладки дороги, чтобы земля не попала под полный контроль Баку.
В 2023 году президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян устроили публичную ссору вокруг понятия «Зангезурский коридор» на саммите Евразийского экономического союза. Перепалку прекратил президент России Владимир Путин.
Пашинян заявил, что азербайджанский лидер использовал термин, чтобы в очередной раз намекнуть на территориальные претензии к Армении. Алиев оправдался тем, что это международное название территории. Уже после окончания встречи он пообещал, что коридор обязательно появится вне зависимости от позиции Армении.
Директор Центра прикладной социологии и политологии кандидат политических наук Геннадий Подлесный в комментарии 360.ru заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и его команда, выбрав прозападный путь, сделали республику проигравшей в конфликте с Азербайджаном.
Вырисовывается перспектива заключения мирного договора, который окончательно закрепит уход Армении от попыток удержать Нагорный Карабах. И, скорее всего, решится вопрос с Зангезурским коридором в пользу Азербайджана.
Геннадий Подлесный
Директор Центра прикладной социологии и политологии
Внешняя политика Баку: от многовекторности к протурецкости
Подлесный отметил, что давление на Армению стало внутренним контуром агрессивной политики Азербайджана, но есть еще внешний, который во многом диктует поведение Алиева, нацеленного на конфронтацию с Россией — это окончательная переориентация республики на Турцию и НАТО.
Если раньше Алиев, как и многие другие государства постсоветского пространства маневрировал, исповедовал многовекторность, то сейчас он очень четко сформулировал свою позицию, которая заключается в простой фразе «Азербайджан протурецкий».
Геннадий Подлесный
Директор Центра прикладной социологии и политологии
По его словам, Алиев использовал многовекторность для торговли с Россией, культурного и научно-технического обмена, а также поддерживал азербайджанские диаспоры для решения многих вопросов во взаимоотношении двух стран. По мнению Подлесного, чаще всего итог таких сделок был невыгоден России.
«После начала спецоперации Алиев какое-то время выжидал. Тогда на Западе распространилась точка зрения, что все быстро закончится и российские войска возьмут Киев, а Украина не продержится и нескольких недель. Но когда все стало затягиваться, азербайджанский лидер ошибочно посчитал, что Россия не сможет победить Украину, которую поддерживают 54 страны во главе с США и НАТО», — заявил Подлесный.
Алиев посчитал, что ориентация на Россию ему ничего не даст и развернул свою внешнюю политику в том направлении, в котором страна двигается сейчас.
Предпосылки обострения
Первые признаки предстоящего обострения между Россией и Азербайджаном проявились еще во время новых витков конфликта в Нагорном Карабахе. Подлесный напомнил, что в 2023 году азербайджанские военные сбили российский военный вертолет. Наказания за это преступления никто не понес.
По словам Подлесного, после этого случая Алиев почувствовал «слабость» России и начал искать поводы для давления. Они быстро нашлись. Сначала упавший в Актау самолет «Азербайджанских авиалиний», а после задержание подозреваемых в работе на екатеринбургскую группировку.
«То есть официальные власти Азербайджана „вписались“, за преступников, пусть и одной с ними национальности. Самое главное, что повод нашелся, а эскалация развивается», — пояснил политолог.
Как будет развиваться конфликт России и Азербайджана
Подлесный заявил, что рассматривает два сценария развития начавшегося кризиса. В первом случае Россия признает свою вину, о чем Алиев публично объявит и начнет поэтапное восстановление отношений.
Во втором варианте закавказская республика продолжит настаивать, что действует на своей территории и по своим законам.
«Наших граждан в Азербайджане еще много. Признавать их, что они российские шпионы станут бесконечно долго, поэтому этот конфликт станет длительным», — подытожил Подлесный.