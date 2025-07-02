Алиев пошел ва-банк. На что рассчитывает Азербайджан после ареста россиян

Обострение отношений между Россией и Азербайджаном вышло на новый уровень. В Баку силовики устроили настоящую охоту на приехавших россиян. Общее число арестованных по различным обвинениям дошло до 10 человек. Что подтолкнуло власти страны пойти на резкое ухудшение отношений с Россией, разобрался 360.ru.

Задержания и аресты россиян в Баку

После обысков в редакции «Sputnik Азербайджан» МВД республики сообщило о задержании семи человек, среди которых оказались двое россиян: исполнительный директор агентства Игорь Картавых и главный редактор Евгений Белоусов. По ходатайству следователей Хатаинский районный суд Баку арестовал их на четыре месяца. Россиян обвинил в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем. Остальных обвиняемых по этим же статьям суд арестовывать не стал. Вероятно, потому что они оказались гражданами Азербайджана.

Фото: Aziz Karimov/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Еще одну группу из восьми россиян задержали вечером во вторник, 1 июля. Силовики предъявили им обвинения в транзите наркотиков из Ирана и продаже дурмана через интернет, а также в серии киберпреступлений.

Сильно избитых задержанных доставили в Сабаильский суд Баку, откуда отправили в следственный изолятор на четыре месяца. По данным Telegram-канала Shot, среди подсудимых оказались российский IT-специалист Дмитрий Безуглый из Санкт-Петербурга и основатель компании по услугам химчистки и уборки Airo Антон Драчев. Вопрос зачем бизнесменам заниматься торговлей наркотиками в Азербайджане, доставляя их через Иран, суд и следователей не заинтересовал. Еще одним задержанным стал релокант из Череповца Сергей Софронов, сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на его мать. Женщина рассказала, что сын уехал из России после объявления частичной мобилизации. Сначала молодой человек жил в Казахстане, а потом перебрался в Баку. Четвертым задержанным стал уроженец Архангельска Валерий Дулов, который также покинул Россию осенью 2022 года.

Зачем Азербайджану ссора с Россией

После окончания конфликта в Нагорном Карабахе Армения и Азербайджан до сих пор не подписали мирный договор. Одной из нерешенных проблем стал Зангезурский коридор, к которому лидеры республики относятся очень по-разному.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Это участок автомобильной и железной дорог протяженностью 40 километров, который связывает западные районы Азербайджана с подконтрольным Баку эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой, отделенной от основной территории Азербайджана Сюникской областью Армении, Ираном и Турцией.

Во времена Советского Союза Баку и Нахичевань связывала трасса и участок железной дороги, движение там прекратилось после первой войны в Нагорном Карабахе в начале 90-х годов. Напряженные отношения Армении и Азербайджана, особенно после нового витка конфликта вокруг Карабаха в 2020 году, поставили под вопрос восстановление Зангезурского коридора. Армения неоднократно говорила, что не намерена предоставлять территорию Сюникской области для прокладки дороги, чтобы земля не попала под полный контроль Баку.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / РИА «Новости»

В 2023 году президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян устроили публичную ссору вокруг понятия «Зангезурский коридор» на саммите Евразийского экономического союза. Перепалку прекратил президент России Владимир Путин.

Пашинян заявил, что азербайджанский лидер использовал термин, чтобы в очередной раз намекнуть на территориальные претензии к Армении. Алиев оправдался тем, что это международное название территории. Уже после окончания встречи он пообещал, что коридор обязательно появится вне зависимости от позиции Армении.

Директор Центра прикладной социологии и политологии кандидат политических наук Геннадий Подлесный в комментарии 360.ru заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и его команда, выбрав прозападный путь, сделали республику проигравшей в конфликте с Азербайджаном.

Вырисовывается перспектива заключения мирного договора, который окончательно закрепит уход Армении от попыток удержать Нагорный Карабах. И, скорее всего, решится вопрос с Зангезурским коридором в пользу Азербайджана. Геннадий Подлесный Директор Центра прикладной социологии и политологии

Внешняя политика Баку: от многовекторности к протурецкости

Подлесный отметил, что давление на Армению стало внутренним контуром агрессивной политики Азербайджана, но есть еще внешний, который во многом диктует поведение Алиева, нацеленного на конфронтацию с Россией — это окончательная переориентация республики на Турцию и НАТО.

Если раньше Алиев, как и многие другие государства постсоветского пространства маневрировал, исповедовал многовекторность, то сейчас он очень четко сформулировал свою позицию, которая заключается в простой фразе «Азербайджан протурецкий». Геннадий Подлесный Директор Центра прикладной социологии и политологии

По его словам, Алиев использовал многовекторность для торговли с Россией, культурного и научно-технического обмена, а также поддерживал азербайджанские диаспоры для решения многих вопросов во взаимоотношении двух стран. По мнению Подлесного, чаще всего итог таких сделок был невыгоден России.

Фото: IMAGO/Turkish presidency apaim/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

«После начала спецоперации Алиев какое-то время выжидал. Тогда на Западе распространилась точка зрения, что все быстро закончится и российские войска возьмут Киев, а Украина не продержится и нескольких недель. Но когда все стало затягиваться, азербайджанский лидер ошибочно посчитал, что Россия не сможет победить Украину, которую поддерживают 54 страны во главе с США и НАТО», — заявил Подлесный. Алиев посчитал, что ориентация на Россию ему ничего не даст и развернул свою внешнюю политику в том направлении, в котором страна двигается сейчас.

Предпосылки обострения

Первые признаки предстоящего обострения между Россией и Азербайджаном проявились еще во время новых витков конфликта в Нагорном Карабахе. Подлесный напомнил, что в 2023 году азербайджанские военные сбили российский военный вертолет. Наказания за это преступления никто не понес.

Фото: Gayan Sameera/XinHua / www.globallookpress.com

По словам Подлесного, после этого случая Алиев почувствовал «слабость» России и начал искать поводы для давления. Они быстро нашлись. Сначала упавший в Актау самолет «Азербайджанских авиалиний», а после задержание подозреваемых в работе на екатеринбургскую группировку. «То есть официальные власти Азербайджана „вписались“, за преступников, пусть и одной с ними национальности. Самое главное, что повод нашелся, а эскалация развивается», — пояснил политолог.

Как будет развиваться конфликт России и Азербайджана

Подлесный заявил, что рассматривает два сценария развития начавшегося кризиса. В первом случае Россия признает свою вину, о чем Алиев публично объявит и начнет поэтапное восстановление отношений.

Во втором варианте закавказская республика продолжит настаивать, что действует на своей территории и по своим законам. «Наших граждан в Азербайджане еще много. Признавать их, что они российские шпионы станут бесконечно долго, поэтому этот конфликт станет длительным», — подытожил Подлесный.