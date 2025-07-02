02 июля 2025 00:33 Слепота — не проблема. Как Диана Гурцкая пережила смерть мужа и травлю в соцсетях 0 0 0 Фото: Sobolev Artyom/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

Болезни

Семья

Концерты

Песни

Шоу-бизнес

Артисты

Певица Диана Гурцкая сильно выделяется на фоне других звезд. Интеллигентная грузинка вышла на сцену в 1990-е, в годы популярности девчачьих групп в откровенных нарядах, и сделала карьеру, несмотря на слепоту. После неожиданной смерти мужа она продолжила выступать. 360.ru узнал, как сложилась жизнь певицы.

«Кто кому ответит да» Один из главных хитов Гурцкая вышел в 2004 году. Хотя песня называлась «Нежная», поклонники запомнили ее как «Кто кому ответит да». Этот трек до сих пор популярен на YouTube, лейбл «Союз Мьюзик» продолжает публиковать его на своих платформах. К тому моменту певица уже активно гастролировала, выпустила несколько альбомов, но главный успех был впереди.

Фото: Evguenii Matveev/Russian Look / www.globallookpress.com

Гурцкая родилась 2 июля 1978 года в Сухуми, став четвертым ребенком в семье шахтера и учительницы. Учась в школе-интернате для незрячих и слабовидящих детей в Тбилиси она убедила преподавателей, что сможет освоить фортепиано. В 10-летнем возрасте девочка уже выступала в Тбилисской филармонии дуэтом с советской певицей Ирмой Сохадзе. Гурцкая и Игорь Николаев В 18 лет она перебралась в Москву и поступила на эстрадное отделение Музыкального училища Гнесиных. Композитор Игорь Николаев заметил певицу на конкурсе талантов «Ялта — Москва — Транзит» — он сидел в жюри, а Гурцкая пела «Тбилисо». Так началось их многолетнее сотрудничество.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Под крылом Николаева она выпустила первый хит «Ты здесь» и одноименный альбом. В 2002 году вышел альбом «Ты знаешь, мама», через два года — «Нежная», еще через три — «9 месяцев». Гурцкая выступила дуэтом с итальянским певцом Тото Кутуньо и российским Иосифом Кобзоном. Следующий альбом певицы вышел только в 2017 году, но стал большим открытием для поклонников. Над музыкой работал босниец Горан Брегович, сотрудничавший с режиссером Эмиром Кустурицей. В песнях Гурцкая звучали кавказские, русские и арабские мотивы. Шестой альбом «Время» она выпустила лишь в 2020 году. Гурцкая на «Евровидении» В марте 2008 года Гурцкая прошла отборочный тур на «Евровидение» от Грузии и стала первым незрячим исполнителем от Восточной Европы на этом конкурсе. В Белграде она исполнила песню Peace Will Come («Мир наступит») Карена Кавалеряна и Кима Брейтбурга, заняв 11-е место. Грузия участвовала в «Евровидении» второй раз, и Гурцкая улучшила результат — в 2007 году представлявшей страну Софо Халваши досталась 12-я строчка. Певица выступила в сопровождении двух танцоров и трех бэк-вокалистов, черный наряд для нее придумали брат Роберт, стилисты Дмитрий Винокуров и Любовь Сухова. Гурцкая сразу предупредила, что не станет прыгать по сцене — для нее главным было донести суть песни до публики.

Фото: РИА «Новости»

Она рада, что когда-то получила этот опыт. Но теперь Гурцкая не стала бы участвовать в «Евровидении» — по ее мнению, песенное событие превратилось в политическое. Видит или нет: почему Гурцкая в очках Слепота Гурцкая врожденная. Она призналась в интервью проекту «вМесте», что не сможет обойтись без посторонней помощи. При этом свою болезнь певица принципиально называет жизненной ситуацией, а не проблемой — она не мешает ей выступать, общаться с родными, воспитывать ребенка и даже «смотреть кино».

Я пользуюсь словами «посмотрела кино», «взглянула на часы». У каждого есть свой внутренний мир, через который смотрят. Я же не могу сказать: «Пощупала часы». Для меня эти слова приемлемы — смотреть кино, читать книгу и так далее. Диана Гурцкая

На протяжении всей карьеры появлялись люди, которые сомневались в болезни Гурцкая. В интернете даже появились мемы с ее участием. Однажды шутку о слепоте позволила себе Ксения Собчак — опубликовала фото певицы с форума, заявив, что она приехала посмотреть стенды. На YouTube-канале «Алена, Блин!» исполнительница только рассмеялась. Она уверена, что журналистка, как и другие хейтеры, не хотела ее обидеть.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

«Это невозможно специально делать. Если бы мы хотели придумать имидж, то мы бы могли придумать что-то такое, потому что это не совсем было правильно, конечно. <…> Что тут играть, вот она я такая. Что, меня просто так бы кто-то мог сопровождать и просто так бы выводить на сцену?» — сказала она. Без очков Гурцкая впервые показалась 2014 году в клипе на песню «Я тебя теряю». Спустя годы ее брат и продюсер Роберт опубликовал в соцсетях фото сестры без них — певица снялась с закрытыми глазами и с массивным национальным украшением над веками. Как умер муж Гурцкая За Петра Кучеренко, будущего адвоката Московской областной коллегии адвокатов, профессора кафедры конституционного и муниципального права РУДН, статс-секретаря — замминистра науки и высшего образования России, она вышла замуж в 2005 году. Их познакомила Ирина Хакамада по работе, первым его представили брату Гурцкая. Мужчина нежно ухаживал за певицей, обсуждал книги и дарил любимые лилии. Она окончательно поразила его на дне рождения, спев песню «Тбилисо».

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Мы, конечно, долго как-то общались и, честно скажу, я не сразу соглашалась. Не оттого, что мне Петр не нравится или я против. Просто я знала свою жизненную ситуацию и должна была понимать, сможет ли он это понять», — заявила она. Певица объяснила, что образы на сцене и дома сильно разнятся. Трудности не напугали Кучеренко, а его семья прекрасно приняла невесту. Свекровь пообещала, что станет ее глазами и поможет во всем. Муж Гурцкая умер 20 мая 2023 года в возрасте 46 лет. В самолете при возвращении российской делегации с Кубы у замминистра случился приступ острой сердечной недостаточности. Борт сел в Минеральных Водах, но спасти Кучеренко не удалось. Певица тяжело переживала утрату и рассказала о ней лишь через год, в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

«У меня такое впечатление, что если бы я была рядом, этого бы не случилось. Хоть стакан воды успела бы подать, хоть подержала бы за руку, чтобы он не боялся. Меня беспокоит то, какие у него были последние мысли, боялся ли он, чувствовал ли боль. Конечно, ответов на эти вопросы нет», — сказала она. Где сейчас Гурцкая Пережить удар певице помог сын Константин, родившийся 29 июня 2007 года, и брат Роберт, который всегда рядом. Первые 40 дней она ходила на кладбище ежедневно и до сих пор продолжает страдать. По ее словам, время не лечит. Певица вернулась на сцену в сентябре 2024 года, выступив вместе с сыном в Кремле на концерте ко Дню знаний, и записав песню «Кофе с тобой». Она также продолжила развивать фестиваль «Белая трость» по поиску талантов, благотворительный фонд помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца» и «Центр социальной интеграции Дианы Гурцкая».