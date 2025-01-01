МРОТ, налоги и ГТО. Что изменится для россиян в 2025 году

Депутат Чаплин: с 1 января в России изменятся МРОТ, налоги и вычеты

С 1 января 2025 года в России вступит в силу ряд изменений в законодательстве. Об этом RT рассказал депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

«Одно из наиболее заметных изменений — увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 3198 рублей, что доведет его до 22 440 рублей. Этот шаг призван обеспечить, чтобы все работодатели подняли заработную плату сотрудникам до новой минимальной планки», — отметил парламентарий.

Чаплин напомнил, что МРОТ в 2025 году будет зависеть от медианной зарплаты и составит 48% от указанной суммы. Это позволит более точно отражать реальные экономические условия и уровень жизни населения, пояснил депутат. Увеличение МРОТ также повлечет изменение размера социальных выплат.

Налогообложение станет прогрессивным и пятиступенчатым и будет зависеть от размера дохода.

Также россияне смогут получить новые налоговые вычеты — появился вычет за сдачу норм ГТО и прохождение диспансеризации.