Налоговые вычеты для семей с детьми увеличились вдвое

Налоговые вычеты для российских семей с детьми увеличили в два раза

В России 1 января вступили в силу изменения в Налоговом кодексе, благодаря которым ежемесячные стандартные налоговые вычеты для семей с двумя и более детьми увеличились в два раза. Об этом сообщило агентство «Прайм» .

Предельный размер дохода, необходимый для получения стандартных вычетов, составил 450 тысяч рублей вместо прежних 350 тысяч.

За второго ребенка россияне смогут получить до 2800 рублей, третьего и последующих — до 6000 рублей. Это вдвое больше, чем в 2024 году. Вычет за первого ребенка остался прежним — 1400 рублей.

Кроме того, с 2025 года стандартные вычеты на детей начнут предоставлять налоговые агенты. Они сделают это в беззаявительном порядке.

Это не единственное изменение в рамках налоговой реформы. Теперь россияне начнут платить налог на бани, сараи, теплицы и туалеты с капитальным фундаментом. Ura.ru сообщил, что за несвоевременную регистрацию построек в ЕГРН начнут наказывать.