Налоговые вычеты для семей с детьми увеличились вдвое
Налоговые вычеты для российских семей с детьми увеличили в два раза
В России 1 января вступили в силу изменения в Налоговом кодексе, благодаря которым ежемесячные стандартные налоговые вычеты для семей с двумя и более детьми увеличились в два раза. Об этом сообщило агентство «Прайм».
Предельный размер дохода, необходимый для получения стандартных вычетов, составил 450 тысяч рублей вместо прежних 350 тысяч.
За второго ребенка россияне смогут получить до 2800 рублей, третьего и последующих — до 6000 рублей. Это вдвое больше, чем в 2024 году. Вычет за первого ребенка остался прежним — 1400 рублей.
Кроме того, с 2025 года стандартные вычеты на детей начнут предоставлять налоговые агенты. Они сделают это в беззаявительном порядке.
Это не единственное изменение в рамках налоговой реформы. Теперь россияне начнут платить налог на бани, сараи, теплицы и туалеты с капитальным фундаментом. Ura.ru сообщил, что за несвоевременную регистрацию построек в ЕГРН начнут наказывать.