Азербайджан не просто перегибает палку — он лютует. Мир облетают кадры, на которых задержанные российские журналисты унижены и избиты. Это показательное выступление наших соседей-наглецов. От русофобских и антироссийских кляуз на своем телевидении они перешли к тому, что кошмарят россиян, применяя к ним физическую силу. Вспоминается фраза из кино «Собачье сердце», произнесенная Швондером-Карцевым: «Это какой-то позор!» И за этот позор Азербайджан должен ответить.

В офисе «Sputnik Азербайджан» сначала прошли обыски. С журналистами, работающими в издании, долгое время не было связи. Потом Баку показал кадры с ними: очевидно, что люди подверглись физическому насилию. При этом стоит обратить внимание на то, как это снято, — не в протокольном, а в китчевом стиле. Нам показали видео, на которых представителей СМИ унижают, проводя плененными в чудовищном положении. Также стало известно, что директора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и сотрудника Евгения Белоусова задержали на четыре месяца. Им предъявили обвинения по пяти статьям Уголовного кодекса Азербайджана. Это называется показательная порка. Вот только кого наш сосед порет на самом деле? И кого защищает? С каких пор члены этнической группировки стали великими представителями своего народа? Против подозреваемых в России ведется расследование, а в Азербайджане наших людей забирают, что называется, без суда и следствия. Меж тем в Екатеринбурге российские силовики задержали тех, кто занимался убийствами, крышеванием бизнеса, наркотиками. Так, а в Баку? Как это сопоставимо?

Фото: Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых / РИА «Новости»

Помимо прочего, президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву стоит напомнить, что в эту игру по задержаниям можно играть вдвоем. Сколько в одной только российской столице граждан его страны или выходцев из нее? Тут надо еще освежить в памяти, что за несколько дней до начала СВО Москва и Баку заключили множество союзных договоров.

Президенты двух государств встречались часто, и наш лидер даже гостил в доме у азербайджанского коллеги. Так кто тут бьет в спину? И почему?

При этом официальный Баку потчует всех тотальным лицемерием. Оттуда вещают об этнической нетерпимости по отношению к азербайджанцам в России. Хочется сменить деловой язык на разговорный и возопить: «Вы с ума сошли? Кем вы вообще себя вообразили?» Взяли журналистов в заложники, показываете омерзительные кадры. Но и этого бакинским наглецам мало.

Фото: Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев / РИА «Новости»

Вот еще новость: «Посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев передал 1 июля на встрече в Министерстве иностранных дел России ноту протеста официального Баку „в связи с серьезным нарушением закона в Екатеринбурге“». Какое вам дело, спрашивается, до того, как мы в России ловим преступников?

Понятно, что ситуация на Урале — типичный casus belli.

В Азербайджане давно уже готовили открытие второго фронта против России. И вот теперь — грянуло! К сожалению, все как в пословице о мужике, который перекрестится лишь после того, как грянет гром. Ведь эксперты предупреждали, какая «бомба» готовится в Баку. Далее запустилась соответствующая схема.

Фото: Президент Азербайджана Ильхам Алиев / РИА «Новости»

Сначала шарахнули по Ирану. Тот отбивался как мог. Теперь, предварительно стравив армянский и азербайджанский народы, втянув в их конфликт Москву, подожгли антироссийский порох внутри Баку. Все это делается при поддержке и руководстве Турции и Британии. Операция спланирована и может иметь для России очень серьезные последствия. В том, что все это срежиссировано, нет сомнений, после того как поддержку Алиеву выразил клоун на службе у глобалистов, изображающий из себя президента (я о Владимире Зеленском, если что). Также одной из причин происходящего называют то, что армия России нанесла удар по нефтеперерабатывающим заводам, где используют как раз-таки азербайджанское топливо.

Фото: РИА «Новости»

В общем, куда ни глянь — везде партнерство и связи. Но в определенный момент это обрушивается — и оказывается, что ткань, накрывающая, как покрывало, скрытые проблемы, рвется. А страдают обычные люди. Партнерство партнерством, но совершенно ясно одно: в последние дни Азербайджан перешел все допустимые границы. И у России есть рычаги, есть поводья, которые могут и должны осадить зарвавшуюся лошадку. Сделать это необходимо, потому что уважение и внимание будут лишь к силе. Любые другие действия воспримут как слабость — мы это знаем и, к сожалению, не раз проходили.