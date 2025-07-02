Сегодня 04:04 Трамп вмешался в расследование о смене пола Брижит Макрон. Он предложил заключить сделку Журналистка Оуэнс: Трамп попросил свернуть расследование о прошлом Брижит Макрон 0 0 0 Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Мир

США

Эммануэль Макрон

Дональд Трамп

Франция

Американская журналистка Кэндис Оуэнс сделала очередное громкое заявление о жене французского лидера Эммануэля Макрона. Она утверждает, что президент США Дональд Трамп попросил ее перестать распространять информацию, что Брижит — мужчина. Подробности — в материале 360.ru.

Звонок от Трампа Оуэнс рассказала, что в феврале ей позвонил Трамп из Флориды. Он в свойственной ему манере сразу перешел к делу. Президент рассказал, что во время встречи в Белом доме Макрон обратился к нему с личной просьбой. Французский лидер попросил Трампа связаться с Оуэнс и убедить ее «перестать говорить о его жене». «И вот что сказал Трамп: знаете, она уже немолода, и это действительно сильно на нее влияет», — заявила журналистка. Она добавила, что президент назвал Брижит «очень влиятельным человеком».

Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Трамп также попытался надавить на жалость, заявив, что видел Брижит вблизи и якобы она «выглядит как женщина». Журналистке не понравилась просьба Трампа. Она напомнила, что, во-первых, у жены Макрона есть «потрясающий врач, специализирующийся на операциях по смене пола* или феминизации». Во-вторых, ее просят перестать говорить людям правду. «В тот момент я поняла, что однажды это войдет в мою автобиографию, и поэтому я должна сказать что-нибудь смешное. Я просто сказала ему: „Знаете, при всем уважении, господин президент, я не виновата, что он (Макрон — прим. ред.) женился на женщине с пенисом“», — рассказала она. Какую сделку Трамп предложил Оуэнс

Оуэнс призналась, что сначала согласилась прекратить разговоры о Брижит Макрон на время обсуждения мирного урегулирования между Украиной и Россией. Трампу этого было недостаточно. «Мне показалось, что кто-то на заднем плане сказал: „Нет! Нет! Нам нужно, чтобы эти разговоры прекратились вообще“», — заявила она. В итоге американский лидер не сказал ни «да», ни «нет», лишь отметив, что ему еще долго придется работать с Макроном.

Фото: IMAGO/Emmi Korhonen / www.globallookpress.com

В конце разговора Трамп предложил журналистке подобие сделки, если она пойдет ему навстречу — принять участие в ее подкасте, что «отлично скажется на рейтингах». Она ответила ему в его же духе. «Судя по всему, у меня хорошие рейтинги, если меня просит об одолжении президент», — резюмировала Оуэнс. Расследование Кэндис под названием «Становление Брижит», в которой она раскрыла главную тайну президентской семьи, стало популярным во всем мире, в том числе и в США. Выпуски на тему, что супруга Макрона родилась мужчиной*, набирали миллионы просмотров на разных платформах. Во Франции они вызвали возмущение, но никто, включая юристов четы Макрон, не смог заставить Оуэнс отказаться от публикаций. *ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.