Сегодня 18:59 Жильцы ЖК Hide обвинили УК в потопе и коллапсе лифтов. Коммунальщики отвергли все жалобы В московском ЖК Hide произошел коллапс лифтов и потоп 0 0 0 Фото: 360.ru Эксклюзив

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Прорыв в системе кондиционирования в московской высотке жилого комплекса Hide оставил жителей без работающих лифтов. При этом во многих квартирах продолжается ремонт, и поднять по лестнице необходимые материалы невозможно. Вину за случившееся жители возложили на застройщика и управляющую компанию, которых назвали партнерами. Обслуживающая организация заявила, что со своей стороны сделала все возможное и без просушки лифтов запустить их невозможно. В конфликте разобрался 360.ru.

Затопленный подъезд

Пострадавший от потопа корпус жилого комплекса Hide застройщик сдал в августе 2024 года. Как рассказал 360.ru владелец одной из квартир Денис, после получения ключей систему кондиционирования не запускали несколько месяцев. Он пояснил, что речь идет о встроенной системе охлаждения VRV, при которой невозможно поставить наружный блок кондиционера на фасад здания. В результате в жаркую погоду в квартирах нельзя находиться.

«Все жильцы подтвердят, что система не проверялась ни разу. Люди не могут въехать в квартиры, потому что там панорамные окна в пол», — заявил Денис.

По его словам, в минувшую субботу, 28 июня, начались работы по запуску системы, что привело к масштабному потопу, который затопил шахты лифта.

Они не работают. В доме 41 этаж, и люди не могут ни подняться, ни спуститься. При этом многие продолжают делать ремонт. Денис житель ЖК Hide

Жилец подчеркнул, что пообщался с уволенным главным инженером, который указал на допущенные ошибки при запуске системы. В частности, на каждом этаже необходимо было поставить сотрудника, который мог принять меры в случае чрезвычайной ситуации. Кроме того, проводить такие работы в выходной день нельзя. По оценке специалиста, просушка лифтов может занять до 25 дней. Поэтому нужно установить ответственного, кто дал команду запуска воды в систему охлаждения, зафиксировать все повреждения и обратиться с жалобой в Мосжилинспекцию и прокуратуру. Собственники квартир обратились в надзорные ведомства (копия обращения есть в распоряжении 360.ru), но ответа пока не получили.

Как отреагировала управляющая компания

Протечка в корпусе жилого комплекса Hide произошла из-за разрыва гибкой проводки в системе кондиционирования на 22-м этаже. Об этом 360.ru сообщил генеральный директор управляющей компании Андрей Гаранин. Он подчеркнул, что протечку остановили в течение 15 минут, а прибывшая аварийная бригада провела откачку воды, отключив все системы дома, включая лифты.

На сегодняшний день следов аварии нет, всю воду убрали, а объекты проходят сушку. По окончании всех необходимых мероприятий лифты проверит специализированная организация, без разрешения которой их запустить невозможно. Со своей стороны мы выполнили все необходимые обязательства. Андрей Гаранин гендиректор УК

Он добавил, что процесс диагностики лифтов проведут в ближайшую среду, 2 июля. Если проверка покажет, что подъемники не пострадали, то их запустят в тот же день. Отвечая на вопрос о жалобах жильцов на неработающую систему кондиционирования, генеральный директор УК сказал, что городские службы провели проверку и подтвердили, что система находится в работоспособном состоянии, за исключением 22-го этажа, где произошла авария. Это же подтвердил ответ Мосгосстройнадзора, куда обратились жильцы. «По информации застройщика, завершается устранение дефектов по системе кондиционирования, выявленных при эксплуатации», — указали в документе.

Обращения жильцов

Сложности с системой кондиционирования и потоп не единственные проблемы, с которыми столкнулись собственники квартир ЖК Hide. Они предоставили 360.ru жалобу в Мосжилинспекцию, в которой утверждают, что управляющую компанию им навязал застройщик. Девелопер, указано в документе, единолично назначил управляющую организацию как владелец непроданных квартир. Никакого открытого голосования не проводили. В результате людей заставили подписать договор на управление домом, угрожая не пускать на территорию.

Жильцы выразили недовольство высоким тарифом за услуги управляющей компании, отсутствием данных об услугах, за которые платят, а также навязыванием дополнительных поборов за транспортировку строительных материалов от ворот до лифта, платы за проезд машин в зону разгрузки.

Фото: 360.ru

По словам владельцев, уборка холлов осуществляется раз в неделю вместо прописанных в договоре сроков, в качестве охранников нанимают злоупотребляющих алкоголем людей, а на все жалобы недовольным жильцам отключают электричество за счет фиктивных долгов. Подключиться обратно можно только после погашения несуществующей задолженности.

«В доме были и другие вопиющие случаи: например, полгода в подвале функционировала „полевая кухня“ для рабочих-мигрантов, что привело к антисанитарии, появлению крыс и насекомых. Лишь недавно кухню переместили в другое помещение, но проблема не решена до конца», — подчеркнули жильцы.

Владельцы квартир решили создать ТСЖ, чтобы отказаться от услуг управляющей компании. Но обслуживающая организация провела собственное собрание, где решила переизбраться и сохранить свой пост. Гаранин в комментарии 360.ru заявил, что уборка холла и всего подъезда проводится регулярно. Он пояснил, что в доме существуют правила проведения ремонта, которые обязывают рабочих не складировать мусор в холле. Но не все жильцы их соблюдают. «Мы как управляющая компания выполняем все обязательства и убираем мусор, оставленный рабочими бригадами. Но без участия собственников сделать это невозможно. Можно сколько угодно выкидывать мусор, а мы его будем собирать и приводить в необходимое состояние этажи. Но эта история должна быть взаимной», — добавил он.