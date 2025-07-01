Президенты России и Франции созвонились впервые за три года. Если быть точным, они не беседовали так с сентября 2022 года. Для международной политики это очень долго. И, безусловно, воспринимать телефонные переговоры Макрона и Путина можно исключительно положительно. Но что дальше?

Напомню, в первые месяцы после начала СВО французский президент вел себя по отношению к Москве относительно адекватно. Говорил о необходимости мира, о том, что необходимо решать конфликт дипломатическим путем.

И были стамбульские переговоры, но верный слуга глобалистов и тогдашний премьер-министр Британии Борис Джонсон, приехав в Киев, все испортил. Бойня продолжилась.

Со временем и сам Макрон занял более радикальную позицию. С каждым месяцем его риторика становилась все жестче. Если в принципе можно с уверенностью говорить — «его риторика».

Известно, что Макрон — один из главных выразителей глобалистских сил в мире. Но есть ощущение, что в определенный момент он начал добавлять акцентов, красок, красно-черных тонов и от самого себя. Ведь какой французский лидер не мнит себя Наполеоном?