Путин и Макрон снова на связи. Что дальше?
Президенты России и Франции созвонились впервые за три года. Если быть точным, они не беседовали так с сентября 2022 года. Для международной политики это очень долго. И, безусловно, воспринимать телефонные переговоры Макрона и Путина можно исключительно положительно. Но что дальше?
Напомню, в первые месяцы после начала СВО французский президент вел себя по отношению к Москве относительно адекватно. Говорил о необходимости мира, о том, что необходимо решать конфликт дипломатическим путем.
И были стамбульские переговоры, но верный слуга глобалистов и тогдашний премьер-министр Британии Борис Джонсон, приехав в Киев, все испортил. Бойня продолжилась.
Со временем и сам Макрон занял более радикальную позицию. С каждым месяцем его риторика становилась все жестче. Если в принципе можно с уверенностью говорить — «его риторика».
Известно, что Макрон — один из главных выразителей глобалистских сил в мире. Но есть ощущение, что в определенный момент он начал добавлять акцентов, красок, красно-черных тонов и от самого себя. Ведь какой французский лидер не мнит себя Наполеоном?
Однако радужные (в прямом и в переносном смысле слова) мечты Макрона разрушились — этому способствовали успешные действия российской армии, отбившей так называемый контрнаступ и перешедшей в новую фазу наступления.
Я, безусловно, далек от забрасывания шапками, но, очевидно, и это подтверждают почти все эксперты, сейчас инициатива у российских Вооруженных сил. Медленно, но продвигаемся. Ситуация же внутри России, при всех трудностях и погрешностях, стабильна.
Вероятно, этим — или в том числе этим — объясняется появление Макрона на телефонном проводе. О результатах беседы известно немного. Говорили президенты о российско-украинском конфликте и ситуации на Ближнем Востоке. Акцент сделали на необходимости соблюдения международной безопасности.
Путин напомнил, что конфликт на Украине — прямое следствие политики Запада. Макрон же говорил о том, что Франция выступает за мирное урегулировании ситуации.
Подобные заявления со стороны французского президента выглядят как минимум лицемерно. Ведь еще вчера французско-британские ракеты StormShadow били по территории России. Вот когда этого происходить не будет, тогда можно будет верить хоть чему-нибудь в словах Макрона.
Пока же, видимо, он прощупывает почву и идет на поводу своему электорату, потому что от бойни на Украине в Европе устали реально все. Заодно Макрон шлет большой привет «миротворцу» Трампу, в первую очередь надувая собственную значимость.
Безусловно, важен сам факт телефонного разговора двух президентов. Во что он выльется в дальнейшем? Большой вопрос. Чепчики в воздух бросать, определенно, не стоит. И выражать оптимизм — тоже.
Однако то, что в сознании Макрона и некоторых его кураторов произошли небольшие сдвиги, — об этом говорить можно и даже нужно. «Лед тронулся, господа присяжные заседатели!»
А вот кто будет командовать парадом? Как уже говорилось, при всех тонкостях международной политики многое решается непосредственно на поле боя.