Сегодня 05:23 Налог на туалеты, сараи и теплицы. За что россиянам придется платить в 2025 году 0 0 0 Фото: Freepik Деньги

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Россиянам в 2025 году придется платить больше налогов. Какие изменения в Налоговом кодексе ударят по кошельку и на что вырастут штрафы — в материале 360.ru.

Налог на бани и сараи С 1 января вводится новый налог на капитальные хозяйственные постройки — бани, теплицы, сараи и туалеты. Речь идет о строениях, имеющих капитальный фундамент, их придется регистрировать в Росреестре. Эти объекты теперь относятся к категории недвижимого имущества и облагаются налогом по ставке 0,1–0,3% кадастровой стоимости. Если владелец не зарегистрирует хозпостройку, то ФНС самостоятельно проведет оценку и установит ставку. Все легко перемещаемые конструкции без фундамента и некапитальные постройки регистрировать не нужно, налогом они не облагаются. Это касается теплиц, навесов, летнего душа, сараев. Налог также не придется платить за объекты площадью до 50 квадратных метров, которое используется для личного подсобного хозяйства. От налога освободили только одно строение. Налог на хозяйственные постройки не будут платить инвалиды первой и второй групп, а также участники военных действий и лица, пострадавшие от боев.

Фото: Freepik

За ряд госпошлин придется заплатить вдвое больше С 2025 года изменится налог на действия с недвижимостью, а также появится новая госпошлина — за постановку на кадастровый учет. Для физических лиц она составит от одной до двух тысяч рублей. Также вырастет госпошлина на одновременную постановку на кадастровый учет и регистрацию права. Если в 2024 году физлица платят две тысячи рублей, то с 1 января придется заплатить шесть тысяч рублей. Изменится также порядок расчета пошлины. Ряд госпошлин увеличится вдвое, в том числе и платеж за регистрацию права за земельный участок для ИЖС и ЛПХ. Больше придется заплатить за объект капитального строительства, ограничений на сельскохозяйственные участки и сделок с ними, за внесение изменений и дополнений в запись об ипотеке, за регистрацию изменений к договору аренды. Госпошлина за регистрацию договора долевого участия в строительстве вырастет с 350 рублей до 700, а для организаций — с шести тысяч до 12 тысяч рублей.

Фото: Pixabay

Новые штрафы Россиян, хронически затягивающих с постройкой частного дома, накажут рублем. С марта 2025 года устанавливается предельный срок освоения земельных участков под ИЖС — три года. В этот срок собственник обязан начать строительство или подготовить участок к строительству. Разрушенные строения и неустранение повреждений также повлекут штрафы. После установления факта неиспользования гражданин обязан заплатить 1-1,5% от кадастровой стоимости, если она установлена, если нет, то оштрафованный заплатит от 20 до 50 тысяч рублей. Штрафы для юридических лиц составят 3-5% либо 400-700 тысяч рублей.