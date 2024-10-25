Сожженные машины и бегство цыган. Что известно об убийстве таксистки в Челябинской области

В Челябинской области произошло громкое убийство. Погибла женщина-таксист, двое детей которой остались сиротами. Разъяренные местные жители обвинили в расправе цыган и устроили погромы. Все подробности преступления в Коркине — в материале 360.ru.

Убийство женщины-таксиста Вечером 23 октября в машине возле дома на улице Ватутина нашли тело женщины, которая занималась частным извозом. Она умерла от нескольких ножевых ранений в грудь. Следком возбудил уголовное дело по статье об убийстве и назначил судебные экспертизы. Центральный аппарат взял расследование на контроль, председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о первых результатах проверки. На следующий день полиция задержала 17-летнего подозреваемого — жителя Коркина. По версии следствия, женщина-таксист везла его домой, между ними случился конфликт. В итоге клиент нанес водителю не менее четырех ударов ножом. Цыганские погромы Местных жителей такой исход событий не устроил. Убийство стало последней каплей терпения, которое испытывали цыгане. В соцсетях появилась версия о том, что убивали двое, и недовольные жители вышли на улицы.

Они устроили погромы — перевернули и подожгли машины, подпалили два дома и преградили пожарным путь. Во время беспорядков раздались выстрелы. По информации Telegram-канала Ural Mash, ружья наставили цыгане — хозяева коттеджей.

К ситуации подключились сотрудники ГУ МВД по Челябинской области и подразделения сил специального назначения Росгвардии, очевидцы заметили на дорогах бойцов СОБРа. На въездах в Челябинск, Еманжелинск, Первомайск и Коркино встали патрули. Полсотни протестующих усадили в автозаки, двух человек — русского и цыгана — увезли в больницу. Они получили огнестрельные ранения шеи и бедра. Второй подозреваемый Сначала полиция действительно разыскивала двух подозреваемых в убийстве. Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области сообщила, что оперативники ОМВД России «Коркинский» приступили к работе сразу после обнаружения тела, к ним подключились уголовный розыск регионального главка МВД и управления ФСБ. Правоохранители установили личности двух парней и распространили ориентировку. «В настоящее время причастность одного из разыскиваемых не подтверждена, с другим работают сотрудники следственных органов СУ СК России по Челябинской области», — сказали в региональном главке.

Однако после того, как дело приобрело большой резонанс и вылилось в беспорядки, МВД Челябинской области выпустило новое заявление — еще одного человека проверяют на причастность к преступлению. Полицейские передали обоих подозреваемых в следственные органы. Полиция призвала южноуральцев не вестись на провокации в соцсетях и сообщила, что ситуация в Коркине находится под контролем. Реакция властей Пресс-служба правительства Челябинской области сообщила, что губернатору Алексею Текслеру доложили о произошедшем. В Коркино выехали заместители губернатора Алексей Фартыгин и Роман Воллерт, прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер. «Семье погибшей женщины по поручению главы региона будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — сообщила пресс-служба кабмина.

Фото: РИА «Новости»

Прокуратура Челябинской области поставила на контроль ситуацию в Коркине, где произошли общественные волнения. Личность убитой Убитую женщину звали Еленой, ей 40 лет и она воспитывала двух сыновей 10 и 14 лет. По профессии она была менеджером, брала заказы на шитье и занималась частным извозом, чтобы закрыть кредиты. Недавно развелась с мужем Петром. Он рассказал «Московскому комсомольцу», что ее стаж в такси — около 2,5 года. Изначально пара работала вместе. «После расставания, случившегося два года назад, переехал в Челябинск, это полчаса езды от Коркина, а она продолжила крутить баранку. Хотя неоднократно предупреждал — в криминальном Коркине нельзя в такси работать женщинам! Предлагал поискать другую работу, а она ни в какую», — сказал он. Петр узнал об убийстве от родственницы бывшей жены. Он предположил, что пассажир напал на Елену из-за словесной перепалки, так как деньги, телефон и принадлежащая таксопарку машина остались на месте. Сейчас мужчина организует похороны, которые намечены на 26 октября.