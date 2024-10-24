Первые задержания прошли в Коркине на фоне цыганского погрома

Mash: в Коркине силовики задержали около 20 человек на фоне цыганских погромов

В городе Коркино Челябинской области полицейские задержали как минимум 20 человек, участвующих в беспорядках после убийства таксистки. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Первые задержания в Коркине. Полицейские взяли группу бунтарей у одной из „Пятерочек“, где собралась недовольная толпа», — уточнил канал.

Задержанных погрузили в автозаки. Правоохранители продолжили искать особо активных протестующих.

По данным канала, горят два цыганских дома и несколько автомобилей, на месте уже работают огнеборцы МЧС России. Представители диаспоры массово уезжают в соседний город Еманжелинск.

Ранее следователи задержали подростка, подозреваемого в убийстве таксистки в Коркино. Ему скоро предъявят меру пресечения. Сейчас он отправлен под стражу.

С женщиной расправились вечером 23 октября, у нее остались двое детей. По словам ее коллег, в последний раз она выехала на вызов в частный дом, где проживают цыгане, с которыми у таксистов постоянно возникали проблемы.