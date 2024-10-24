Челябинскую таксистку зарезали на работе

В Челябинской области объявили в розыск причастных к убийству таксистки

Женщину, занимающуюся частным извозом, обнаружили мертвой в городе Коркине Челябинской области. Ее тело с ножевыми ранениями нашли в автомобиле неподалеку от дома № 1 на улице Ватутина, сообщили в пресс-службе регионального СК.

Следователи возбудили дело об убийстве и начали поиск подозреваемых. Следствие установило, что с женщиной расправились вечером 23 октября.

Коллеги убитой рассказали, что у женщины остались двое детей. Кроме того, они сообщили, что в последний раз она выезжала на вызов в частный дом, где проживают цыгане. При этом с ними постоянно возникали проблемы. Компания-перевозчик уже пообещала оказать помощь семье погибшей, уточнило издание 74.ru.

Ранее в Челябинской области возбудили уголовное дело против жителя Копейска, который забил знакомого кирпичом. Мужчина имеет несколько судимостей и сейчас находится под стражей.