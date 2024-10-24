Подозреваемого в убийстве таксистки задержали в Челябинской области

СК: в Коркине задержали 17-летнего подозреваемого в убийстве таксистки

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве женщины, занимавшейся частным извозом, в городе Коркино Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

Следователи СК вместе с оперативниками региональных УФСБ и ГУ МВД установили личность подозреваемого. Им оказался 17-летний житель города Коркино, его задержали.

«Между потерпевшей и подозреваемым, следовавшим на такси к месту своего проживания, произошел конфликт, в ходе которого фигурант причинил женщине не менее четырех колото-резаных ранений в область грудной клетки», — уточнили в СК.

Задержанному в ближайшее время предъявят обвинение. Его уже отправили под стражу.

Ранее следователи завели уголовное дело по факту смерти 40-летней женщины, работавшей в такси. Ее тело обнаружили в автомобиле возле дома на улице Ватутина. Следователи выяснили, что с женщину зарезали вечером 23 октября.