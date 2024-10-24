«Совсем оборзели». Бывший муж убитой таксистки раскрыл причины цыганских погромов в Коркине

Массовые беспорядки охватили город Коркино в Челябинской области после убийства женщины-таксиста. Бывший муж убитой назвал причины погромов в городе. Об этом он рассказал «Московскому комсомольцу» .

«Эти персонажи в Коркине совсем оборзели. Они заполонили весь город, не работают, занимаются своими криминальными делами. В школах конфликты с их детьми. Последней каплей стала смерть Лены, которую жестоко зарезали», — рассказал он.

Мужчина добавил, что уже знает о задержании одного убийцы своей бывшей супруги.

По его словам, женщину убили, вероятно, из-за словесного конфликта, так как деньги, телефон и автомобиль не забрали. Это был один из ее последних заказов.

Убитая женщина воспитывала двух сыновей 10 и 14 лет. Извозом она начала заниматься после развода с мужем.

Возмущенные местные жители устроили беспорядки после убийства Елены, силовики задержали около 20 протестующих. Во время беспорядков получили ранения два человека. Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру уже доложили об общественных волнениях в Коркине.

Подозреваемого в убийстве таксистки подростка уже задержали.