Жители Коркина вышли на сход против цыган из-за убийства женщины-таксиста

Жители Коркина устроили погромы после убийства таксистки и сами попали в полицию

После убийства женщины-таксиста в Коркине местные жители устроили беспорядки. Они принялись поджигать машины цыган, которые могут быть связаны с преступлением. 360.ru показал обстановку в городе.

Полиция задержала одного подозреваемого. Но, по информации «Известий», жители Коркина уверены, что с женщиной расправились двое. Недовольные работой правоохранителей и безнаказанностью преступников люди подожгли, по меньшей мере, два дома, перевернули и спалили несколько машин.

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинформирован об общественных волнениях в Коркинском муниципальном округе», — сообщила пресс-служба регионального правительства.

На улицах города работают сотрудники полиции и силы спецназначения Росгвардии. По информации очевидцев, правоохранители задержали некоторых участников беспорядков.

Убийство 40-летней женщины-таксиста произошло вечером 23 октября на улице Ватутина. По версии следствия, 17-летний пассажир поругался с ней и нанес не менее четырех ударов ножом в грудь.