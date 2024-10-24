Огнестрельные ранения получили два участника беспорядков в Челябинской области

Mash: два человека пострадали при стрельбе во время стихийного схода в Коркине

В городе Коркино во время беспорядков пострадали два человека. Их госпитализировали с ранениями шеи и бедра, сообщил Telegram-канал Mash .

Один пострадавший русский, другой — цыган. По информации Mash, они получили огнестрельные ранения в шею и бедро. Силовики задержали, по меньшей мере, 20 человек, а также изъяли в доме, который пытались штурмовать митингующие, гладкоствольное ружье, пистолет и патроны.

Местные жители вышли на улицы после убийства женщины-таксиста, по подозрению в котором задержали 17-летнего парня. Они подожгли дома и машины людей, которые могли иметь связь с подозреваемым. К местам погромов съехались полицейские, МЧС и Росгвардия.

Убийство произошло вечером 23 октября, тело израненной женщины нашли в машине на улице Ватутина. Бывший муж сообщил журналистам, что сам ушел из такси из-за агрессивных пассажиров и запретил супруге заниматься извозом.