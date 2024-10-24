Убитая в Челябинской области женщина-таксист воспитывала двух детей

RT: у убитой женщины-таксиста в Коркине остались сыновья 10 и 14 лет

Убитая в городе Коркино женщина возобновила извоз после развода с мужем, который убедил ее уйти из такси из-за неадекватных пассажиров. У нее остались двое детей, сообщил RT бывший супруг покойной.

«Женщины-таксисты ночами там крайне редко работают. Я Лене тоже запрещал, она уволилась ради меня. Но мы развелись в прошлом году, и она снова вернулась в такси», — сказал он.

Семья воспитывала двух сыновей 10 и 14 лет. Собеседник телеканала рассказал, что и сам раньше таксовал, но оставил эту работу из-за тяжелых условий и агрессивных пассажиров. Он предположил, что бывшая жена отказалась выполнять заказ из-за грубости клиента, а тот ее убил.

Следком возбудил уголовное дело и задержал 17-летнего подозреваемого. Однако местные жители не согласились с версией следствия и устроили беспорядки с поджогами машин и домов.