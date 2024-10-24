Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве таксистки в Челябинской области

Центральный аппарат Следственного комитета России взял на контроль расследование уголовного дела об убийстве таксистки в Коркине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Колбасину А.И. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах», — уточнили в ведомстве.

Ранее правоохранители задержали подозреваемого в расправе над женщиной. Им оказался 17-летний житель региона. Выяснилось, что он зарезал таксистку в ходе словесного конфликта.

Возмущенные местные жители вышли на сход после жестокого убийства, устроили погромы, сожгли два цыганских дома и несколько автомобилей. В город стянули дополнительные силы из-за беспорядков — спецназ Росгвардии и сотрудников ГУ МВД по региону, задержали около 20 протестующих.