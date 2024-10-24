Губернатору доложили о сходе жителей после убийства таксистки в Коркине

Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру доложили об общественных волнениях в городе Коркино, где местные жители вышли на сход после убийства таксистки. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Заместители губернатора Алексей Фартыгин и Роман Воллерт уже выехали в Коркино. Им поручили координировать действия органов государственной власти и местного самоуправления.

Кроме того, оказали содействие и помощь местным правоохранителям. Сейчас на месте работают подразделения сил спецназа Росгвардии и сотрудники регионального ГУ МВД.

«Семье погибшей женщины по поручению главы региона будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — сообщили в правительстве региона.

Подозреваемый в убийстве таксистки уже задержан, ему изберут меру пресечения, расследование уголовного дела продолжается. При этом местные жители уверены, что с женщиной расправились двое человек. Возмущенные безнаказанностью преступников и работой правоохранителей люди подожгли два цыганских дома и несколько машин.

Ранее силовики задержали у одного из магазинов около 20 протестующих, участвующих в цыганских погромах.