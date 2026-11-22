Вокалистка группы «Тату» Юлия Волкова поделилась с подписчиками откровенным фото с отдыха в Абу-Даби. Кадры она опубликовала в Instagram*.

На снимке Волкова позировала топлес, когда лежала на шезлонге в желтом бикини. Артистка призналась, что ей там все нравится.

«Мне нравится этот вайб, эта погода, краски. Здесь я заряжаюсь, собираю себя и свои мысли и готова снова покорять», — написала она.

В прошлом году Волкова признавалась, что увеличила грудь. При этом лицо не трогала. Только делала филлеры.

Первый за 15 лет концерт группы «Тату» прошел на столичной площадке Tau в октябре 2025 года.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook, Instagram и Threads на территории Российской Федерации запрещена.