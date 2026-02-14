Шэрон Стоун опубликовала фото без косметики и в кружевном наряде

Актриса Шэрон Стоун показала лицо без макияжа после перелета в отеле

Американская 67-летняя актриса Шэрон Стоун опубликовала фото без макияжа, сделанное после перелета. Снимок она разместила в Instagram *.

Звезда «Основного инстинкта» сфотографировалась в зеркале отельного номера. Она позировала в черном атласном наряде на тонких бретелях с кружевной отделкой, отказавшись от декоративной косметики, но уложив волосы в небрежные локоны.

«Последствия джетлага… Автопортрет в отеле», — подписала кадр актриса.

Поклонники массово написали восторженные комментарии: «Все еще потрясающая», «После перелета, но все равно прекрасна. Отдохни хорошо, королева», «Шэрон, так трогательно видеть тебя снова после всех этих лет».

Несколько лет назад Стоун поразила поклонников фото топлес. В свои 66 лет она предстала перед объективом фотографа в голубых плавках от купальника и прозрачных одноразовых перчатках.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.