В Москве прошел первый за 15 лет концерт группы «Тату»

Певицы Юлия Волкова и Лена Катина воссоединились. В Москве на площадке Tau прошел первый за 15 лет сольный концерт группы «Тату», сообщило РИА «Новости» .

В зале собрались сотни человек. «Татушки» открыли концерт песней All The Things She Said, ее же спели на бис после основной программы. Звучали хиты золотой поры группы, такие как «Простые движения», «Нас не догонят» и песня «Не верь, не бойся, не проси», и более поздние англоязычные, вроде Running Blind.

Билеты на концерт стоили от пяти до 30 тысяч рублей, в общей сложности группа могла заработать около 30 миллионов. Из них только 15 миллионов рублей, по информации журналистов, достались бы солисткам.

Волкова и Катина объявили о воссоединении в августе. Последний альбом группы «Тату» Waste Management вышел в 2009 году.