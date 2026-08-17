Сегодня 18:15 Прикоснулся — в тюрьму! Что не стоит делать туристам на курорте в Египте Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Турист из России оказался в египетской тюрьме из-за оплошности в танце. Местные утверждают, что он нарушил исламские законы. Но есть нюанс: с «нарушителя» в обмен на свободу требовали солидную сумму. Юрист по туризму Эдуард Шалоносов объяснил, почему россиянина скоро отпустят, а 360.ru собрал перечень запретов в Египте для туристов.

Россиянина арестовали в Египте Популярный египетский курорт Шарм-эль-Шейх стал местом скандала. Местные власти задержали в одном из пятизвездочных отелей гражданина России. По версии полиции, россиянин нарушил исламские нормы поведения. Мужчина во время танцев на дискотеке неловко оступился и задел спину стоявшей рядом египтянки. Супруг женщины мгновенно отреагировал и спровоцировал драку. После потасовки полиция забрала россиянина из его номера в отеле, изъяв паспорт и мобильный телефон. Сейчас идет судебное разбирательство. Адвокаты туриста подчеркнули, что мимолетный физический контакт с египтянкой носил исключительно случайный характер и турист не имел злого умысла. Дипломаты России заявили, что пристально следят за ситуацией. Скорее всего, с россиянина снимут все обвинения и он сможет благополучно вернуться на родину.

Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com

Туриста хотели обобрать Российские туроператоры, как правило, не предупреждают своих клиентов о соблюдении исламских норм поведения. Однако незнание законов не освобождает от ответственности. Соблюдать правила должны все, и для иностранцев никаких поблажек нет, заверил 360.ru юрист по туризму Эдуард Шалоносов. Вот только Египет — не шариатская республика, подчеркнул юрист. В египетском уголовном кодексе нет закона, запрещающего прикосновения к женщинам, особенно случайные. Общественной опасности в действиях россиянина тоже не было. Зато было вымогательство: с «нарушителя» требовали 10 тысяч долларов США.

Во-первых, если мы говорим о мусульманских традициях, то женщина не должна быть без мужа где-либо. Второе: в мусульманских традициях нет посещения развлекательных заведений, за исключением своих, организованных, например, мечетью. Мужчина оступился. Это не преступление, и он будет освобожден. Эдуард Шалоносов

Не путать закон и религию Шалоносов обратил внимание, что большинство правил поведения за границей носят характер общих норм вежливости и приличия, без оглядки на религию (исключения составляют разве что Саудовская Аравия, Иран или Ирак, Афганистан). Нельзя прикасаться к незнакомой женщине, заглядываться на чужую жену, оскорблять кого-то, воровать. Многие думают, что если кто-то нарушил традиции, его должны судить. Но не стоит подменять закон исламом, иудаизмом, христианством, буддизмом и так далее. Это всего лишь религии. Несколько стран имеют суд шариата, но это прописано в их уголовном кодексе. Только в этом случае можно говорить, что будет применен закон ислама, отметил юрист. «В иных случаях общеправовые тенденции — уголовный, административный или гражданский иски. Эта путаница в головах от необразованности, переизбытка информации, неумения ее внутри себя распределять. Нужно все ставить на свою полочку: это к одному, это к другому условию», — заключил Шалоносов.

Фото: Andrey Nekrasov / www.globallookpress.com

Права туристов Еще перед поездкой за границу стоит узнать и сохранить номера телефонов экстренной связи, адрес и сайт консульского отдела российского посольства в той стране, куда предстоит путешествие. Необходимую информацию можно найти на портале Консульского департамента МИД России. Если по какой-то причине произошло задержание полицией, не стоит оказывать сопротивление — это серьезно усугубит обвинение. Но важно помнить: турист имеет право требовать уведомить о происходящем посольство или консульство России. Также не стоит подписывать протоколы, объяснения и любые другие документы на иностранном языке, если рядом нет официального переводчика или адвоката. Кроме того, задержанный иностранец имеет право не давать никаких показаний до прибытия адвоката.

Интересно Бармены в отелях Египта отдают пальму первенства по галантности российским мужчинам. Только они сами ходят к бару за напитками для своих жен и подруг. Европейцы же чаще действуют по принципу «каждый сам за себя».

Запреты в Египте Туристические кластеры Египта — территория относительной свободы. Там можно свободно пить алкоголь и даже появляться на людях подшофе. Дресс-код также не действует: мужчины и женщины имеют право дефилировать в шортах и майках, в плавках и купальниках. Единственное — категорически запрещено загорать топлес. За пределами курортной зоны нужно соблюдать строгие правила. Мужчинам не стоит ходить в коротких шортах и без майки. Женщинам рекомендуется носить одежду, которая прикрывает плечи и колени. Объятия и поцелуи (особенно страстные) тоже лучше не практиковать. Мужчинам не следует пристально рассматривать египтянок, заговаривать с ними без необходимости или пытаться сфотографировать без разрешения. Пьяного без промедления задержит полиция.

Фото: Manfred Segerer / www.globallookpress.com