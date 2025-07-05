Вернувшиеся на сцену участницы «Тату» отказались от старого имиджа

Запрет на пропаганду ЛГБТ* заставил воссоединившихся участниц группы «Тату» Елену Катину и Юлию Волкову отказаться от имиджа, который принес им популярность. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на организаторов концертов.

Авторы выяснили, что группа установила возрастной ценз 10+ и участницы готовы прописать костюмы, в которых выйдут на сцену.

При этом петь артистки собираются не только на крупных ивентах, но и на свадьбах и днях рождения. Стоимость одного выступления составит 10 миллионов рублей.

Бывший директор коллектива Леонид Дзюник ранее выразил сомнение, что возрожденная группа продержится долго. Он напомнил, что часть песен группа «Тату» публично исполнять не сможет, чтобы не попасть на штрафы, но на закрытых корпоративах смогут петь все.

*Запрещенное в России экстремистское движение.