Сольно не вышло, решили вернуться. Чем прославилась скандальная группа «Тату»
Группа «Тату» снова объявила о воссоединении. На этот раз всерьез, Юля Волкова и Лена Катина даже анонсировали новые песни и концерты по всему миру. Почему в прошлом их пути разошлись и чем оскандалились девочки-подростки — в материале 360.ru.
Девочки из ансамбля «Непоседы»
Первой «татушкой» стала Катина — дочь основателя группы «Дюна» Сергея Катина. Продюсер Иван Шаповалов привлек ее к записи рекламы «Черноголовки», помог записать песню «Югославия». В 1999 году он решил создать дуэт, второй солисткой стала еще одна участница ансамбля «Непоседы».
На тот момент Катиной исполнилось 14 лет, Волковой было 15. Девочки шутили, что название группы расшифровалось как «Та любит Ту», потому что Шаповалов и сопродюсер Елена Кипер решили разыграть легенду об однополой любви* солисток. Интересно, что ни сами девочки, ни их родители не противились такой спорной концепции.
«Шаповалов сумел найти к нам подход, а со временем мы вообще подружились — однажды Ваня даже отмечал в нашей семье Новый год. Родители оценили его креативное мышление», — вспоминала повзрослевшая Волкова.
Первым хитом «Тату» стала песня «Я сошла сума», которая несколько месяцев держалась на вершине хит-парадов, клип на нее занял первое место на MTV Russia и получил премию MTV Video Music Awards. Затем появились «Нас не догонят», «30 минут» и «Мальчик-гей»*. Группа колесила по Литве, Латвии, Эстонии, Словакии, Болгарии и Германии.
Интересно
В 2002 году она первой из России и Восточной Европы получила премию Международной федерации производителей фонограмм IFPI Platinum Europe Award за продажу миллиона копий альбома «200 по встречной». Катина и Волкова дали интервью журналу Rolling Stone, выступили на пре-шоу церемонии вручения наград журнала Billboard в Лас-Вегасе, их клипы крутили на телеканалах Испании, Италии, Голландии, Швеции, Финляндии, Норвегии. «Тату» до сих пор считается самой успешной российской поп-группой, добившейся признания за рубежом.
Скандал в эфире NBC
Американский телеканал NBC 25 февраля 2003 года пригласил «Тату» на шоу Tonight. Девочки явились в студию в футболках с нецензурной фразой антивоенного содержания. Этой выходкой они высмеяли требование съемочной группы не комментировать кампанию США в Ираке.
На следующий день их позвали на шоу Jimmy Kimmel Live! на телеканале ABC, но запретили скандальные футболки. Тогда Катина и Волкова надели футболки с надписью «Цензура», а антивоенный лозунг нанесли на руку ведущего. Наряд с NBC перекочевал на шоу TRL 3 марта и шоу Last Call with Carson Daly 5 марта.
Выходка вызвала большой резонанс и повысила продажи первого англоязычного альбома группы 200 km/h in the Wrong Lane, но доставила некоторые проблемы. В мае отменили концерты в Лондоне и Манчестере. Британская сторона объяснила это плохими продажами билетов, несмотря на большую популярность «Тату». К тому же их смутило требование Шаповалова привлечь к шоу 300 одетых в школьную одежду девочек младше 16 лет, за что его обвинили в эксплуатации детей.
«Тату» на «Евровидении»
В том же году группа представила Россию на «Евровидении» в Риге с песней «Не верь, не бойся, не проси». Организаторы пригрозили дисквалифицировать «Тату» в случае провокаций. В результате они заняли третье место, набрав 164 балла. Первое досталось Турции со 167 баллами, второе — Бельгии со 165.
Российская сторона требовала пересмотреть результаты. Дело в том, что в Ирландии телефонное голосование заменили на экспертное якобы из-за технических проблем, и «Тату» не получила от этой страны ни одного балла. Великобритания тоже оказала нулевую поддержку.
Клип «Простые движения»
Очередную провокацию придумал, как и все остальные, Шаповалов. Однажды он позвал Волкову к себе в номер и дал странное задание. На тот момент ей было 16-17 лет.
«Говорит: „Представь, что твой молодой человек — это камера. Садишься и начинаешь любить себя. Но ты должна кончить“. А мне смешно», — рассказала она.
Продюсер ушел на полтора часа, а когда вернулся, забраковал отснятый материал — ему показалось, что девушка притворялась. Пришлось снимать заново. Впоследствии эти кадры вперемежку с эпизодами из черно-белых документальных советских фильмов включили в клип «Простые движения».
На гастролях в Японии просьба повторилась. Но на этот раз продюсер уговорил Волкову сделать это на сцене на глазах 50-тысячной толпы.
«Ваня сказал перед песней „Простые движения“: ты руку под джинсы и начнешь. Вот здесь я поняла, что камера — это самое простое, что может быть. А вот это было сложно. Но, конечно, я это сделала», — рассказала она.
Распад и воссоединение группы «Тату»
В 19 лет Волкова забеременела от каратиста Павла Сидорова, с которым жила уже три года. Катина поддержала ее, но продюсеру девушки рассказывать боялись — мог пострадать имидж группы, сорваться концерты. Шаповалов догадался сам, а опасения подтвердились.
Волкова рассталась с отцом дочери Виктории вскоре после родов, позвонив из Америки и сознавшись в измене. Их отношения дали трещину раньше — она зарабатывала больше, много гастролировала, а когда возвращалась, ходила по клубам.
По возвращении в Москву у «черненькой» случился роман с бывшим коллегой по «Непоседам» Владом Топаловым. С ним она начала принимать наркотики. Порвать с зависимостью заставил следующий возлюбленный — бизнесмен Парвиз Ясинов.
Ради Волковой он бросил беременную жену, певицу Марию Вебер, и чуть не рассорился с родителями, а «татушка» родила сына и вышла замуж. Из-за ревности мужа и ощущения жизни в золотой клетке через пять лет она сбежала в прямом и переносном смысле — взяла билет в США.
По возвращении в общей компании Волкова познакомилась с 30-летним бизнесменом Владом и через три месяца переехала к нему. Мужчина поддерживал все ее идеи, даже принятие ислама — они сделали это вместе. Но и с этим мужчиной певица рассталась, в основном из-за нехватки времени на семью на фоне попыток построить сольную карьеру.
Через год после вторых родов Волковой, в 2011 году, проект «Тату», на тот момент уже t.A.T.u., закрылся. Сотрудничество с Шаповаловым давно закончилось, хотя он оставил права бывшим подопечным. Популярность постепенно сходила на нет, отношения между солистками тоже разладились. Катина уехала в Америку, создала семью и тоже попыталась построить сольную карьеру, а Волкова потеряла голос из-за неудачной операции при лечении рака щитовидной железы.
С тех пор регулярно появлялись слухи о перезапуске проекта. Автор хитов «Тату» Сергей Галоян анонсировал шоу-трибьют «Тату», которое в итоге сорвалось. В начале июля Волкова опубликовала в своих соцсетях фото Катиной и анонсировала «много нового». Затем девушки выступили в отеле «Мрия Резорт» недалеко от Ялты. Наконец, поступило подтверждение.
«Мы официально объявляем о новых песнях и концертах по всему миру. Вы готовы к нашему возвращению?» — объявила группа в соцсетях.
Певицы уже несколько раз воссоединялись по особым случаям, например, на церемонии открытия Олимпиады в Сочи или Ovion Show в Минске. Их последний альбом Waste Management вышел в 2009 году.
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