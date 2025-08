Сольно не вышло, решили вернуться. Чем прославилась скандальная группа «Тату»

Фото: Yurii Zheludev/Russian Look / www.globallookpress.com

Интересно

В Японии «Тату» установили абсолютный рекорд продаж, опередив диски The Beatles, Майкла Джексона и Мадонны. Их альбом 200 km/h in the Wrong Lane разошелся в 1,8 миллиона копий.