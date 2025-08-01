Сегодня 03:21 Сольно не вышло, решили вернуться. Чем прославилась скандальная группа «Тату» 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

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Группа «Тату» снова объявила о воссоединении. На этот раз всерьез, Юля Волкова и Лена Катина даже анонсировали новые песни и концерты по всему миру. Почему в прошлом их пути разошлись и чем оскандалились девочки-подростки — в материале 360.ru.

Девочки из ансамбля «Непоседы» Первой «татушкой» стала Катина — дочь основателя группы «Дюна» Сергея Катина. Продюсер Иван Шаповалов привлек ее к записи рекламы «Черноголовки», помог записать песню «Югославия». В 1999 году он решил создать дуэт, второй солисткой стала еще одна участница ансамбля «Непоседы».

Фото: Yurii Zheludev/Russian Look / www.globallookpress.com

На тот момент Катиной исполнилось 14 лет, Волковой было 15. Девочки шутили, что название группы расшифровалось как «Та любит Ту», потому что Шаповалов и сопродюсер Елена Кипер решили разыграть легенду об однополой любви* солисток. Интересно, что ни сами девочки, ни их родители не противились такой спорной концепции. «Шаповалов сумел найти к нам подход, а со временем мы вообще подружились — однажды Ваня даже отмечал в нашей семье Новый год. Родители оценили его креативное мышление», — вспоминала повзрослевшая Волкова.

Первым хитом «Тату» стала песня «Я сошла сума», которая несколько месяцев держалась на вершине хит-парадов, клип на нее занял первое место на MTV Russia и получил премию MTV Video Music Awards. Затем появились «Нас не догонят», «30 минут» и «Мальчик-гей»*. Группа колесила по Литве, Латвии, Эстонии, Словакии, Болгарии и Германии.

Интересно В Японии «Тату» установили абсолютный рекорд продаж, опередив диски The Beatles, Майкла Джексона и Мадонны. Их альбом 200 km/h in the Wrong Lane разошелся в 1,8 миллиона копий. В Японии «Тату» установили абсолютный рекорд продаж, опередив диски The Beatles, Майкла Джексона и Мадонны. Их альбом 200 km/h in the Wrong Lane разошелся в 1,8 миллиона копий.

В 2002 году она первой из России и Восточной Европы получила премию Международной федерации производителей фонограмм IFPI Platinum Europe Award за продажу миллиона копий альбома «200 по встречной». Катина и Волкова дали интервью журналу Rolling Stone, выступили на пре-шоу церемонии вручения наград журнала Billboard в Лас-Вегасе, их клипы крутили на телеканалах Испании, Италии, Голландии, Швеции, Финляндии, Норвегии. «Тату» до сих пор считается самой успешной российской поп-группой, добившейся признания за рубежом. Скандал в эфире NBC Американский телеканал NBC 25 февраля 2003 года пригласил «Тату» на шоу Tonight. Девочки явились в студию в футболках с нецензурной фразой антивоенного содержания. Этой выходкой они высмеяли требование съемочной группы не комментировать кампанию США в Ираке.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

На следующий день их позвали на шоу Jimmy Kimmel Live! на телеканале ABC, но запретили скандальные футболки. Тогда Катина и Волкова надели футболки с надписью «Цензура», а антивоенный лозунг нанесли на руку ведущего. Наряд с NBC перекочевал на шоу TRL 3 марта и шоу Last Call with Carson Daly 5 марта. Выходка вызвала большой резонанс и повысила продажи первого англоязычного альбома группы 200 km/h in the Wrong Lane, но доставила некоторые проблемы. В мае отменили концерты в Лондоне и Манчестере. Британская сторона объяснила это плохими продажами билетов, несмотря на большую популярность «Тату». К тому же их смутило требование Шаповалова привлечь к шоу 300 одетых в школьную одежду девочек младше 16 лет, за что его обвинили в эксплуатации детей. «Тату» на «Евровидении» В том же году группа представила Россию на «Евровидении» в Риге с песней «Не верь, не бойся, не проси». Организаторы пригрозили дисквалифицировать «Тату» в случае провокаций. В результате они заняли третье место, набрав 164 балла. Первое досталось Турции со 167 баллами, второе — Бельгии со 165.

Фото: Aleksey Trishin/Russian Look / www.globallookpress.com

Российская сторона требовала пересмотреть результаты. Дело в том, что в Ирландии телефонное голосование заменили на экспертное якобы из-за технических проблем, и «Тату» не получила от этой страны ни одного балла. Великобритания тоже оказала нулевую поддержку. Клип «Простые движения» Очередную провокацию придумал, как и все остальные, Шаповалов. Однажды он позвал Волкову к себе в номер и дал странное задание. На тот момент ей было 16-17 лет. «Говорит: „Представь, что твой молодой человек — это камера. Садишься и начинаешь любить себя. Но ты должна кончить“. А мне смешно», — рассказала она. Продюсер ушел на полтора часа, а когда вернулся, забраковал отснятый материал — ему показалось, что девушка притворялась. Пришлось снимать заново. Впоследствии эти кадры вперемежку с эпизодами из черно-белых документальных советских фильмов включили в клип «Простые движения».

Фото: Alexander Keltik/Russian Look / www.globallookpress.com

На гастролях в Японии просьба повторилась. Но на этот раз продюсер уговорил Волкову сделать это на сцене на глазах 50-тысячной толпы. «Ваня сказал перед песней „Простые движения“: ты руку под джинсы и начнешь. Вот здесь я поняла, что камера — это самое простое, что может быть. А вот это было сложно. Но, конечно, я это сделала», — рассказала она. Распад и воссоединение группы «Тату» В 19 лет Волкова забеременела от каратиста Павла Сидорова, с которым жила уже три года. Катина поддержала ее, но продюсеру девушки рассказывать боялись — мог пострадать имидж группы, сорваться концерты. Шаповалов догадался сам, а опасения подтвердились. Волкова рассталась с отцом дочери Виктории вскоре после родов, позвонив из Америки и сознавшись в измене. Их отношения дали трещину раньше — она зарабатывала больше, много гастролировала, а когда возвращалась, ходила по клубам. По возвращении в Москву у «черненькой» случился роман с бывшим коллегой по «Непоседам» Владом Топаловым. С ним она начала принимать наркотики. Порвать с зависимостью заставил следующий возлюбленный — бизнесмен Парвиз Ясинов.

Фото: Anna Salynskaya/Russian Look / www.globallookpress.com

Ради Волковой он бросил беременную жену, певицу Марию Вебер, и чуть не рассорился с родителями, а «татушка» родила сына и вышла замуж. Из-за ревности мужа и ощущения жизни в золотой клетке через пять лет она сбежала в прямом и переносном смысле — взяла билет в США. По возвращении в общей компании Волкова познакомилась с 30-летним бизнесменом Владом и через три месяца переехала к нему. Мужчина поддерживал все ее идеи, даже принятие ислама — они сделали это вместе. Но и с этим мужчиной певица рассталась, в основном из-за нехватки времени на семью на фоне попыток построить сольную карьеру. Через год после вторых родов Волковой, в 2011 году, проект «Тату», на тот момент уже t.A.T.u., закрылся. Сотрудничество с Шаповаловым давно закончилось, хотя он оставил права бывшим подопечным. Популярность постепенно сходила на нет, отношения между солистками тоже разладились. Катина уехала в Америку, создала семью и тоже попыталась построить сольную карьеру, а Волкова потеряла голос из-за неудачной операции при лечении рака щитовидной железы.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

С тех пор регулярно появлялись слухи о перезапуске проекта. Автор хитов «Тату» Сергей Галоян анонсировал шоу-трибьют «Тату», которое в итоге сорвалось. В начале июля Волкова опубликовала в своих соцсетях фото Катиной и анонсировала «много нового». Затем девушки выступили в отеле «Мрия Резорт» недалеко от Ялты. Наконец, поступило подтверждение. «Мы официально объявляем о новых песнях и концертах по всему миру. Вы готовы к нашему возвращению?» — объявила группа в соцсетях. Певицы уже несколько раз воссоединялись по особым случаям, например, на церемонии открытия Олимпиады в Сочи или Ovion Show в Минске. Их последний альбом Waste Management вышел в 2009 году. * ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение.