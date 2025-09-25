Появилось фото 21-летней дочери Юлии Волковой из «Тату»

Дочь солистки «Тату» Юлии Волковой отметила 21-летие. Певица поздравила ее на своей странице в Instagram*.

«Моя первеница. Сегодня тебе 21. Это миг, мгновение, и ты уже совсем взрослая, мудрая», — написала Волкова.

Она показала фотографию Виктории, пожелав здоровья, счастья и преданных друзей. Певица пообещала всегда поддерживать дочь и анонсировала вечеринку в ее честь.

Подписчики отметили внешнее сходство матери и дочери. Виктория тоже имеет стройную фигуру и темные волосы.

Отцом Виктории стал бывший телохранитель Волковой Павел Сидоров. Девушка не общалась с ним и взяла фамилию матери. Волкова воспитывает также сына от бизнесмена Парвиза Ясинова, который тоже практически исчез из жизни семьи.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.