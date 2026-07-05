«Героиня дешевого сериала». Жена Ираклия Пирцхалавы ответила его беременной любовнице

Жена певца Ираклия Пирцхалавы Елена Гребенщикова ответила на заявления 22-летней модели Екатерины Лукьяновой о беременности и романе с артистом. Супруга исполнителя рассказала об этом на странице в Instagram*.

Гребенщикова призналась, что узнала о скандальной истории из интернета. В происходящем она пока не разобралась и устраивать ссору с беременной девушкой не захотела.

«Чувствую себя героиней какого-то дешевого сериала. Что я точно делать не буду — я не буду затевать публичной войны с другой женщиной, тем более с беременной. Для меня важно остаться достойным человеком, как и всегда», — сказала Гребенщикова.

Лукьянова ранее поделилась, что состояла в отношениях с Пирцхалавой и забеременела. Модель заявила, что певец разочаровал ее, а в сложный период она осталась без его поддержки.

«С 25 июня у меня начались больницы, скорые, капельницы. Это было ужасное состояние до потери сознания, скорая приезжала по несколько раз в день <…> все потому, что я беременна», — сказала она.

По словам модели, о ее отношениях с артистом знали только близкие подруги. Она добавила, что позже узнала о поездках Пирцхалавы к еще одной женщине.

Ранее видео с вечеринки выдало измену женатого научпоп-блогера Яна Топлеса. В соцсетях разошлись кадры, на котором он страстно целуется с незнакомой блондинкой.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.