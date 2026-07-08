Звезда «Тату» Катина призналась, что до сих пор переживает перед выходом на сцену

В минувшие выходные, 4 и 5 июля, парк 300-летия Санкт-Петербурга вновь стал эпицентром музыкальной жизни города: здесь прошел VK Fest, собравший более 70 тысяч гостей. Peterburg2.ru взял интервью у вокалистки группы «Тату» Лены Катиной.

Звезда призналась, что до сих пор боится выходить на сцену — за долгие годы карьеры сценическое волнение никуда не исчезло.

«Я бы советовала сокращать время от гримерки до сцены. То есть как можно позже приезжать в гримерку, чтобы время ожидания было как можно короче», — отметила певица.

Ее напарница Юлия Волкова добавила, что за годы совместной работы у них выработался свой способ борьбы с этим состоянием — она успокаивает Катину перед выступлением.