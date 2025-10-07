Сегодня 02:18 Роман с женатым, изуродованная грудь и предательство близких. Взлеты и падения певицы Славы 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

Исполнительница хитов «Попутчица» и «Одиночество» Анастасия Сланевская на пути к успеху пережила немало трудностей. Она рано вышла замуж, стала матерью-одиночкой и столкнулась с предательством. О творчестве, личной жизни и скандалах не боящейся публичных откровений певицы Славы — в материале 360.ru.

Детство и юность певицы Славы Анастасия Сланевская родилась 15 мая 1980 года в Москве. Ее отец работал водителем, мать — экономистом. Родители разошлись, когда дочери было два года. Развод сильно ударил по Анастасии, которой стало казаться, что ее никто не любит. Кроме того, с ранних лет она страдает от дислексии, поэтому с учебой были проблемы. Да и во взрослом возрасте ей до сих пор трудно читать с листа.

После школы поступила в вуз на психолога, потом бросила и пошла учиться на лингвиста. Затем была учеба на менеджера по туризму, которую она снова не завершила. Карьера Анастасии Сланевской В разные годы Сланевская работала администратором в казино, дизайнером интерьеров и даже в караоке-клубе, где и познакомилась в 2002 году с телережиссером Сергеем Кальварским, предложившим ей сотрудничество. В том же году она познакомилась с бизнесменом Анатолием Данилицким, финансово вложившимся в ее карьеру.

Фото: Svetlana Mal’tseva/Russian Look / www.globallookpress.com

Сланевская дебютировала с песней «Люблю или ненавижу». Клип номинировали в ряде категорий на премию MTV RMA.

Потом были выступления на музыкальных фестивалях, выпуск альбома «Попутчица», сотрудничество с Виктором Дробышем и камео в молодежном сериале «Клуб». В 2005 году участвовала в нацотборе на конкурс Евровидение с песней I wanna be the one. Потом были съемки в фильме «Параграф 78», где она сыграла бойца спецназа.

Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look / www.globallookpress.com

В последующие годы Сланевская продолжала выпускать новые синглы и альбомы, участвовала в различных телепроектах, давала концерты.

Личная жизнь Славы Артистка с юных лет привлекала внимание мужчин. В 15 лет она познакомилась с Константином Морозовым, который был старше ее на 10 лет. Когда ей было 18, она родила от него дочь Александру. Пара распалась, не выдержав испытание бытом. Второй муж певицы — бизнесмен Анатолий Данилицкий, который старше ее на 28 лет. Официально отношения они не зарегистрировали.

Фото: Alexander Keltik/Russian Look / www.globallookpress.com

Данилицкий был женат и не планировал разводиться. Годы спустя артистка рассказала о знакомстве с ним с ресторане, где она была с подругой. По ее словам, ее ничуть не смутило наличие у него жены и детей. Ее заинтересовал тогда лишь его кошелек.

Некрасиво об этом говорить, но я вошла в чужую семью. Дети Анатолия не хотят со мной общаться. Прекрасно это понимаю. Анастасия Сланевская

Слава родила от него дочь в декабре 2011 года. Жирную точку в отношениях она поставила осенью 2025 года, обвинив Данилицкого в изменах и лжи.

Проблемы с алкоголем и необычные истории Весной 2023 года исполнительница стала бабушкой. Ее старшая дочь родила сына. Обрадованная певица выложила сторис в личном блоге, где пила из пластмассового стаканчика коньяк и закусывала шоколадкой, отмечая это событие. Артистка вызвала недовольство у экс-жены рэпера Гуфа Айзы, возмущенной, что она вышла в эфир в нетрезвом состоянии. Певица ответила ей, что она сильная женщина, пила и будет пить, а не скрываться за кулисами, как некоторые.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Тогда же она поделилась с подписчиками увлекательной историей о том, как в Лондоне на благотворительном вечере к ней приставали актер Орландо Блум и солист Duran Duran Саймон Ле Бон. Слава пыталась бросить пить, но хватило ее лишь на два месяца. «Моя грудь стала ужасной» Исполнительница пожаловалась подписчикам на звездного хирурга Тимура Хайдарова, испортившего ей грудь. Она опубликовала фото, показав огромные шрамы, оставшиеся после подтяжки. Слава призналась, что из-за этого ужаса год не могла смотреть на себя в зеркало и заниматься сексом. «Все остальное супер, но грудь — это ужас!» — заявила она. Певица добавила, что одна грудь стала выше, а друга — ниже. Разгорелся скандал. За Хайдарова вступился Филипп Киркоров, заявивший, что Славе нужно следить за своим поведением и не жалеть денег на реабилитацию. Артистка не стала молчать, пообещав, что напишет правду про звезд, если они продолжат на нее клеветать. Откровенные сторис Проблемы с грудью не помешали Славе позже выложить откровенное видео мурчащей «бабули Насти» в леопардовом боди, черном полушубке и сапогах на каблуках. Через год она порадовала подписчиков снимками, где представала то в блестящих трусах, нагруднике и сапогах, то в топе с шипами, а то и вовсе топлес, пусть и прикрывая грудь ладонями. Этим летом артистка продолжила публиковать сторис, демонстрируя точеную фигуру в маечке с трусами в разных локациях.

Поиск новой любви В феврале 2025 года артистка выложила фото с полуголым мужчиной, попросив в подписи прощения у Анатолия из-за того, что влюбилась. Весной призывала юмориста Евгения Петросяна «бросить свою швабру» и жениться на ней.

Фото: Natalia Shakhanova / www.globallookpress.com

В конце августа призналась, что нашла богатого поклонника, подарившего ей кольцо с крупным рубином в россыпи бриллиантов, а потом поинтересовалась у певицы Анны Семенович, где ей познакомиться с новым мужчиной. Жалобы на предательство В начале этой недели Слава неожиданно призналась поклонникам, что столкнулась с предательством со стороны близких.

В последнее время все мои самые близкие, родные люди просто делают очень мерзкие, отвратительные вещи, предательские. <…> Я по макушку в ****! Они меня просто загнали, затоптали до такой степени. <…> Они меня всю высосали, сволочи. Анастасия Сланевская

При этом артистка не уточнила, что произошло. Многие фанаты связали ее откровения с расставанием с Данилицким. Чем сейчас занимается Слава Сейчас Слава продолжает выступать. В этом году у нее круглая дата — 25 лет на сцене. Она отправится в юбилейный тур 7 октября.

С одиночеством ей помогают справляться собаки породы мальтипу — Жужа и Чуча, алкоголь, походы в ночные клубы и молодой любовник.

Если я не буду пить в каком-то клубе или плакать в интернете, то не будет выплеска вот этим плохим эмоциям, и тогда я сойду с ума, и меня будете видеть в психиатрической больнице. Анастасия Сланевская

Как отметила сама артистка, сейчас она хочет пожить для себя, добавив, что «бабка пошла в разнос».