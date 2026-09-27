Завершивший футбольную карьеру Бекхэм заработал на ЧМ-2026 51 млн долларов

Экс-капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм заработал 51 миллион долларов благодаря коммерческой активности в период чемпионата мира — 2026. Бывший футболист засветился в 10 рекламных кампаниях, сообщила газета The Guardian .

Среди рекламных контрактов Бекхэма — компании Lenovo, McDonald’s, Bank of America, Lay’s. Коммерческими проектами — спонсорскими контрактами и лицензионными соглашениями — занимается холдинг DRJB Holdings. В прошлом году его выручка выросла на 20% и достигла 110,5 миллиона долларов.

«Работа на чемпионате мира помогла DRJB Holdings <…> провести рекордный год», — написало издание.

Бекхэм перед летним футбольным турниром подписал несколько выгодных контрактов, одним из ключевых стало соглашение с Bank of America: экс-футболист стал амбассадором глобальной спортивной программы банка.

В ноябре прошлого года король Великобритании Карл III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари. Жена футболиста Виктория получила титул леди.