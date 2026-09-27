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    Завершивший футбольную карьеру Бекхэм заработал на ЧМ-2026 51 млн долларов

    Guardian: Бекхэм заработал 51 млн долларов на рекламных контрактах ЧМ-2026

    Johnny Fidelin
    Фото: Johnny Fidelin/www.globallookpress.com

    Экс-капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм заработал 51 миллион долларов благодаря коммерческой активности в период чемпионата мира — 2026. Бывший футболист засветился в 10 рекламных кампаниях, сообщила газета The Guardian.

    Среди рекламных контрактов Бекхэма — компании Lenovo, McDonald’s, Bank of America, Lay’s. Коммерческими проектами — спонсорскими контрактами и лицензионными соглашениями — занимается холдинг DRJB Holdings. В прошлом году его выручка выросла на 20% и достигла 110,5 миллиона долларов.

    «Работа на чемпионате мира помогла DRJB Holdings <…> провести рекордный год», — написало издание.

    Бекхэм перед летним футбольным турниром подписал несколько выгодных контрактов, одним из ключевых стало соглашение с Bank of America: экс-футболист стал амбассадором глобальной спортивной программы банка.

    В ноябре прошлого года король Великобритании Карл III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари. Жена футболиста Виктория получила титул леди.

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