Akmal’ и Александра Крутова сыграли свадьбу в стиле исторического бала

Певец Akmal’ (настоящее имя — Акмаль Ходжаниязов) и его жена Александра Крутова отпраздновали свадьбу в Санкт-Петербурге. Снимки с торжества пара опубликовала в Instagram*.

Праздник оформили в стиле исторического бала. Обслуживающий персонал надел исторические костюмы и парики, а ведущим вечера стал свадебный конферансье Роман Кожаев.

До торжества Крутова устроила девичник на катере, который прошел по Неве. Невеста также прокатилась по Петербургу в карете и показала подписчикам кадры подготовки к празднику.

Akmal’ и Крутова познакомились в TikTok и встречались около четырех лет. Певец сделал девушке предложение во время поездки на озеро Комо в Италии. Супруги зарегистрировали брак 25 декабря 2025 года, после чего провели никах в Московской Соборной мечети.

Ранее певец Шура заявил, что Akmal’ и группа «Моя Мишель» умеют надолго завоевывать сердца слушателей. По его словам, сегодня пробиться в шоу-бизнес значительно сложнее, чем в 1990-е годы.

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