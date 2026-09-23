Французский актер Арно Дени умер после эвтаназии в 43 года

Французский актер и режиссер Арно Дени умер в Бельгии в возрасте 43 лет. Он добровольно прошел процедуру эвтаназии, сообщило агентство AFP со ссылкой на адвоката артиста — Филиппа Куртуа.

В июле 2023 года Дени перенес операцию по удалению паховой грыжи с установкой полипропиленового импланта. После вмешательства у него начались сильные боли. В апреле 2024 года имплант убрали, но симптомы сохранились.

Весной 2026 года артист оказался в паллиативном отделении в Бельгии. Он признался, что почти утратил самостоятельность и не может работать. Тогда же он сообщил, что несколько врачей предварительно одобрили его просьбу об эвтаназии.

Дени добивался расследования обстоятельств лечения, но 18 сентября прокуратура Парижа закрыла дело. Последние три года жизни он называл бесконечными, а также критиковал французскую медицину.

Ранее в Нидерландах впервые провели процедуру эвтаназии для неизлечимо больного 12-летнего ребенка.