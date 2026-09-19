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    Татьяну Тарасову выписали из больницы

    Shatokhina Natalya/news.ru
    Фото: Shatokhina Natalya/news.ru/www.globallookpress.com

    Заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову выписали из больницы. Об этом сообщил ТАСС.

    «Дома уже», — ответила тренер на вопрос журналиста.

    Тарасова недавно ложилась на плановое обследование и вернулась домой в начале текущего месяца. Но 17 сентября она снова оказалась в стационаре.

    Именитому тренеру и мастеру спорта международного класса 79 лет, сейчас она находится на заслуженном отдыхе и к тренерской деятельности возвращаться не намерена. В апреле Тарасова уже побывала в реанимации, врачи на обследовании обнаружили у нее проблемы с сердцем.

    Воспитанники тренера много раз побеждали на национальных, европейских и мировых первенствах, в том числе на Олимпийских играх.