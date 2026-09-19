Заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову выписали из больницы. Об этом сообщил ТАСС .

«Дома уже», — ответила тренер на вопрос журналиста.

Тарасова недавно ложилась на плановое обследование и вернулась домой в начале текущего месяца. Но 17 сентября она снова оказалась в стационаре.

Именитому тренеру и мастеру спорта международного класса 79 лет, сейчас она находится на заслуженном отдыхе и к тренерской деятельности возвращаться не намерена. В апреле Тарасова уже побывала в реанимации, врачи на обследовании обнаружили у нее проблемы с сердцем.

Воспитанники тренера много раз побеждали на национальных, европейских и мировых первенствах, в том числе на Олимпийских играх.