Татьяну Тарасову выписали из больницы
Заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову выписали из больницы. Об этом сообщил ТАСС.
«Дома уже», — ответила тренер на вопрос журналиста.
Тарасова недавно ложилась на плановое обследование и вернулась домой в начале текущего месяца. Но 17 сентября она снова оказалась в стационаре.
Именитому тренеру и мастеру спорта международного класса 79 лет, сейчас она находится на заслуженном отдыхе и к тренерской деятельности возвращаться не намерена. В апреле Тарасова уже побывала в реанимации, врачи на обследовании обнаружили у нее проблемы с сердцем.
Воспитанники тренера много раз побеждали на национальных, европейских и мировых первенствах, в том числе на Олимпийских играх.