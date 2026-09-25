Умер сыгравший в «Августе» и «Центурии» актер Роман Веслаух

Актер Роман Веслаух, известный по ролям в военной драме «Август» и «Центурии», скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщили в сообществе «Миус Фронт» в соцсети «ВКонтакте».

«Бесконечно скорбим о гибели нашего друга, коллеги Романа Веслауха. Патриот, настоящий офицер, актер, нам всем будет тебя не хватать», — говорится в сообщении.

Причина смерти актера неизвестна.

Веслаух родился 16 февраля 1974 года в Петропавловске-Камчатском. Окончил курс актерского мастерства Михаила Горевого. Сниматься начал в 2020 году.

В своем портфолио Веслаух писал, что отличается органичной фактурой и умением существовать в кадре тихо, но объемно. Признавался, что мечтает сыграть сложного персонажа с полярной судьбой.

В его фильмографии участие в более чем 25 проектах. В их числе сериалы «Хрустальный» и «По законам военного времени». Его последние работы — роли офицера в военной драме «Август» и опера Баграма в «Центурии». Участвовал в проектах «Мы одной крови» и «Держаться за землю».