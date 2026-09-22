«Богатство меня развратит». Самбурская ополчилась на Кузю из «Универа»

Самбурская заявила, что Гогунский не в себе, и опровергла слухи о блокировке

Актриса Настасья Самбурская, известная по роли в сериале «Универ. Новая общага», обвинила коллегу по цеху Виталия Гогунского во лжи. Звезда записала видеообращение в Instagram*.

Артистка заявила, что Кузя из сериала не в себе. Также она отреагировала на предложение Гогунского отчислять ей процент с прослушиваний его песен.

«У тебя восемь тысяч прослушиваний — примерно пара тысяч рублей. Я откажусь от этой несметной цифры, такое богатство меня развратит», — сказала Самбурская.

Звезда опровергла слухи, что заблокировала Гогунского. Актриса объяснила, что ей все равно «на его существование». Также Самбурская не подтвердила, что песня «Я выйду замуж» посвящена коллеге.

Ранее Гогунский перепутал возраст своей дочери Миланы. Он выложил пост, в котором поздравил ее с совершеннолетием, однако подростку исполнилось 16.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.