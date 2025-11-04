Король Великобритании Карл III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари

Король Великобритании Карл III посвятил бывшего капитана сборной Англии по футболу Дэвида Бекхэма в рыцари. Об этом сообщила газета The Times .

Присвоение рыцарского звания Бекхэму аргументировали его спортивными достижениями и заслугами в благотворительной деятельности. Жена футболиста Виктория получила титул леди.

Сам Дэвид заявил, что очень гордится посвящением.

«Люди знают, насколько я патриотичен — я люблю свою страну. Мне посчастливилось путешествовать по всему миру, и все люди хотят со мной поговорить о нашей монархии», — сказал Бекхэм.

В этот же день рыцарское звание получил нобелевский лауреат по литературе, британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигура.

В карьере Дэвида Бекхэма это не первая большая награда. В 2003 году ему присвоили звание офицера ордена Британской империи.