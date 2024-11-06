«Посмотрите, что я сделал». Познер ответил Михалкову на сомнения в патриотизме

Телеведущий Владимир Познер родился во Франции, но стал патриотом России. Он сообщил изданию «Абзац» , что не уедет из страны.

Познер признался, что не смотрел выпуск программы «Бесогон», в котором режиссер Никита Михалков усомнился в его патриотизме. Телеведущий напомнил, что родился во Франции, и фактически именно она стала его родиной.

«Вы знаете, если считать родиной [страну], где ты родился, выходит, что это Франция. Ну так получилось, родился во Франции. Если есть вопрос, патриот ли я России, то говорю просто: посмотрите, что я сделал, живя в России, и ответьте сами на этот вопрос», — сказал он.

Телеведущий объяснил свое нежелание уехать. Он сказал, что не получит в другой стране ту же работу, что и в России, и дорожит своим положением. Познер заверил, что не покинет страну по собственному желанию. Он решится на отъезд лишь в том случае, если утратит возможность работать.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Познера убежденным патриотом с последовательной гражданской позицией. Михалков в одном из выпусков «Бесогона» усомнился в этом, напомнив, что телеведущий публично отказался считать Россию своей родиной.