«Посмотрите, что я сделал». Познер ответил Михалкову на сомнения в патриотизме
Познер призвал посмотреть на свои заслуги, чтобы оценить степень патриотизма
Телеведущий Владимир Познер родился во Франции, но стал патриотом России. Он сообщил изданию «Абзац», что не уедет из страны.
Познер признался, что не смотрел выпуск программы «Бесогон», в котором режиссер Никита Михалков усомнился в его патриотизме. Телеведущий напомнил, что родился во Франции, и фактически именно она стала его родиной.
«Вы знаете, если считать родиной [страну], где ты родился, выходит, что это Франция. Ну так получилось, родился во Франции. Если есть вопрос, патриот ли я России, то говорю просто: посмотрите, что я сделал, живя в России, и ответьте сами на этот вопрос», — сказал он.
Телеведущий объяснил свое нежелание уехать. Он сказал, что не получит в другой стране ту же работу, что и в России, и дорожит своим положением. Познер заверил, что не покинет страну по собственному желанию. Он решится на отъезд лишь в том случае, если утратит возможность работать.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Познера убежденным патриотом с последовательной гражданской позицией. Михалков в одном из выпусков «Бесогона» усомнился в этом, напомнив, что телеведущий публично отказался считать Россию своей родиной.