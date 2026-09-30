В заповеднике опровергли слухи о том, что Бурунов «бросил» усыновленного зубра

Срок договора с актером Сергеем Буруновым на «усыновление» зубра Мухомора действительно истек, но никаких претензий к нему нет. Об этом заявил корреспонденту 360.ru ведущий специалист по связям с общественностью Приокско-Террасного заповедника Сергей Маслов.

Специалист пояснил, что договоры на усыновление зубров заключают на один год, затем большую часть молодых животных вывозят в другие регионы.

Маслов рассказал, что Бурунов не раз навещал Мухомора с подарками, приезжал в заповедник один и с волонтерами, сажал деревья, несколько лет выделял значительные суммы на содержание животного в рамках договора.

«Ничего плохого Сергей не сделал. Он сделал только хорошее», — подытожил специалист.

По его словам, Мухомор живет в собственном загоне, он уже отец семейства с множеством отпрысков, каждый год рождаются новые телята.

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