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    В заповеднике опровергли слухи о том, что Бурунов «бросил» усыновленного зубра

    Pogiba Alexandra/news.ru
    Фото: Pogiba Alexandra/news.ru/www.globallookpress.com

    Срок договора с актером Сергеем Буруновым на «усыновление» зубра Мухомора действительно истек, но никаких претензий к нему нет. Об этом заявил корреспонденту 360.ru ведущий специалист по связям с общественностью Приокско-Террасного заповедника Сергей Маслов.

    Специалист пояснил, что договоры на усыновление зубров заключают на один год, затем большую часть молодых животных вывозят в другие регионы.

    Маслов рассказал, что Бурунов не раз навещал Мухомора с подарками, приезжал в заповедник один и с волонтерами, сажал деревья, несколько лет выделял значительные суммы на содержание животного в рамках договора.

    «Ничего плохого Сергей не сделал. Он сделал только хорошее», — подытожил специалист.

    По его словам, Мухомор живет в собственном загоне, он уже отец семейства с множеством отпрысков, каждый год рождаются новые телята.

    Ранее Бурунов рассказал, как ему удалось избавиться от алкогольной зависимости. Победить пагубную привычку помогла психотерапия.

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