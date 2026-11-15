Жених Анны Семенович в 45 лет похудел на 30 кило перед свадьбой

Бизнесмен Денис Шреер сбросил 30 килограммов перед свадьбой с певицей Анной Семенович. Об этом сообщило издание kp.ru .

Предприниматель сделал предложение 46-летней артистке после трех лет гражданского брака. Сам Шреер на год младше избранницы.

В беседе с прессой бизнесмен признал, что здоровьем занялся ради невесты. Он объяснил, что раньше профессионально занимался спортом — многие атлеты в возрасте теряют форму.

Следить за фигурой, рассказал Шреер, приходится постоянно. Партнеры исключили из рациона мучное и сладкое. Кроме того, предприниматель вернул в свою жизнь и активные тренировки.

Анна Семенович начинания жениха поддержала. Она тоже следит за питанием и недавно похудела на семь килограммов.

С бизнесменом Денисом Шреером Семенович познакомилась в 2023 году в караоке. Пара откладывала свадьбу из-за развода предпринимателя с его бывшей супругой в Германии.

В сентябре 2026 года Шреер сделал певице предложение руки и сердца дома, после помолвки артистка начала называть суженого «Ваше величество».