Звезда «Дома-2» рассказала о незаметных симптомах рака

Алена Рапунцель: похудение и постоянная усталость могут быть признаками рака

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель (настоящее имя Алена Савкина), заболевшая раком, рассказала о симптомах, которым не придала значения. Пост она опубликовала в Instagram*.

Рапунцель отметила, что первым тревожным изменением стала потеря веса. Она не придала этому значения, хотя знакомые и подписчики обращали внимание на ее внешний вид.

«Все говорили, что я как-то странно выгляжу, что я безумно стала худая, что у меня торчат кости», — вспомнила она.

Еще одним симптомом стала постоянная слабость: по словам Рапунцель, усталость наступала уже спустя час после пробуждения. Она объясняла свое состояние стрессом и чрезмерной нагрузкой. Ночную потливость женщина тоже не сочла поводом для беспокойства и связывала ее с жарой, постельным бельем или пижамой.

«Я всегда думала, что мне жарко или это какое-то качество одеяла или постельного белья или что-то у меня с пижамой не то», — рассказала она.

О диагнозе поклонники телезвезды узнали в конце июля. После двух курсов химиотерапии Рапунцель рассказала о сложностях лечения: частые капельницы повредили вены на руках.

Девушка ранее сообщила, что лечение онкологического заболевания тяжело дается ей и физически, и психологически. Она призналась, что больничные процедуры, обследования, побочные эффекты терапии и потеря волос порой доводят ее до отчаяния.

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