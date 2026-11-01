Знакомый певицы Дубцовой взял у нее в долг 8,5 млн рублей и сбежал за границу

Издание утверждает, что у певицы несколько лет назад был роман с предпринимателем, и в ту пору он одолжил у нее деньги на открытие нового бизнеса. Возвращать долг он не спешил, обещая сделать это позже, после продажи пентхауса в Самаре. В итоге мужчина покинул Россию и прервал общение с Дубцовой, заблокировав ее.

Артистка отреагировала на сообщения СМИ в своем телеграм-канале. Она подтвердила, что Ильин действительно задолжал ей крупную сумму, по опровергла слухи о романе. По словам Дубцовой, она все еще считает бизнесмена порядочным человеком и надеется на возврат долга.