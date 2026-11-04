Стас Пьеха пожаловался, что два месяца не может восстановиться после болезни

Певец Стас Пьеха рассказал, что спустя два месяца после болезни по-прежнему чувствует себя плохо и временами теряет голос. О затянувшемся восстановлении артист написал в Instagram*.

Пьеха усомнился в схеме лечения, которую проходил, и резко высказался о препаратах.

«Эти лабораторные снадобья, которые мутят, чтобы потихонечку точить здоровье, сосуды, суставы, иммунитет и все, что есть хорошего в организме, превратить в потроха», — написал он.

Артист также упомянул отеки и головокружение. По его словам, временами ему было тяжело находиться даже в сидячем или лежачем положении, а ходить — тем более.

Пережитое он назвал «двумя месяцами Диснейленда».

Ранее Пьеха рассказывал, что не может участвовать в шоу «Титаны» из-за проблем с суставами: нагрузки с висом ему противопоказаны. До этого во время съемок «Последнего героя» у него обострилась старая грыжа в шее, и артист терял сознание.

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