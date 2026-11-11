Сабуров готов приехать в Россию, чтобы дать показания по делу о вымогательстве

Stand-up комик, актер Нурлан Сабуров готов приехать в страну, чтобы дать показания по делу о вымогательстве у него крупной суммы денег. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат юмориста Алена Миллер.

«Нурлан законопослушный человек. В случае необходимости и в интересах следствия он приедет [в Россию] дать показания», — сообщила адвокат.

Ранее в Сети появилась информация, что мошенники предлагали комику за 100 миллионов рублей снять ограничения на въезд в Россию. Ранее Сабурову запретили въезд в РФ на 50 лет. Также артиста уличили в нарушении миграционного и налогового законодательств. Комика задержали в аэропорту Внуково в начале февраля.

На одном из концертов в Таиланде в феврале Сабуров заявил, что собирается вернуться в Россию. Он пообещал, что отныне у него будут исключительно патриотичные выступления.