Сотни людей пришли на церемонию прощания с Лидией Федосеевой-Шукшиной в Москве

Сотни людей собрались у Храма Воскресения Словущего в Москве. Все они пришли на церемонию прощания с артисткой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Об этом 360.ru сообщил собственный источник.

Среди тех, кто пришел проводить актрису в последний путь, ее семья, коллеги и фанаты.

Церемония прощания началась в 12:00. После церковной службы народную артистку РСФСР похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с мужем, писателем и режиссером Василием Шукшиным.

Российский лидер Владимир Путин прислал венок. Две дочери, Мария и Ольга, также присутствовали на церемонии, но стояли по разные стороны от гроба: между женщинами — многолетний конфликт.

Больше о жизни актрисы, ее заболевании и причине смерти — в материале 360.ru.