Лерчек попросила Путина помиловать ее

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, попросила президента России Владимира Путина о помиловании. Об этом РИА «Новости» сообщил ее адвокат Константин Третьяков.

По словам адвоката, обращение к президенту о помиловании направили через интернет-приемную президента и передали во ФСИН, так как у Чекалиной наказание условное. Обычно такие обращения осужденные подают через администрацию колонии или СИЗО.

Гагаринский суд Москвы в июле назначил Чекалиной пять лет условно, штраф 763,5 миллиона рублей и запрет администрировать сайты на три года по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ.

Апелляционная инстанция Мосгорсуда 5 ноября оставила наказание без изменения, приговор вступил в силу. После этого защита подала кассационную жалобу.

Ранее Третьяков сообщил, что Лерчек находится в тяжелом состоянии и проходит лечение, а после химиотерапии у нее ухудшилось зрение. Адвокат также отметил, что у блогера нет возможности выплатить штраф в 763,5 миллиона рублей.