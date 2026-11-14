Суды удовлетворили два первых иска к ресторанному бизнесу Лепса

Суды Москвы и Московской области удовлетворили два иска к ресторанной компании «Лофт Групп», на 80% принадлежащей певцу Григорию Лепсу. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Лофт Групп» обязали выплатить почти 123 тысячи рублей подмосковному поставщику напитков ООО «Ритейл Логистик» и около 262 тысяч индивидуальному предпринимателю Дмитрию Климовицкому, поставляющему прочими пищевые продукты, включая рыбу, ракообразных и моллюсков.

Всего осенью на компанию подали шесть исков. Три из них на общую сумму свыше 600 тысяч рублей находятся в процессе рассмотрения, одно заявление на 2 648 рублей к производству еще не приняли.

При этом ресторанная компания по данным «БИР-Аналитик» за 2025 год получила чистый убыток почти в 234 миллиона рублей.

Ранее Лепс усомнился в способности 18-летних парней обеспечивать девушек. По его мнению, финансовые ожидания юных особ часто расходятся с реальностью.