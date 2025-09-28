Романа Абрамовича внесли в базу сайта «Миротворец»

Российский бизнесмен Роман Абрамович попал в украинскую базу «Миротворец»*. Об этом свидетельствуют данные ресурса.

В числе причин, по которым предприниматель оказался в перечне, указали поддержку России и армии.

Ранее стало известно, что в базе данных «Миротворца»* с 2022 года находится генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Накануне Служба безопасности Украины объявила его в розыск.

Российского футболиста Артема Дзюбу также внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*. На это указывают данные спортсмена на портале.

*Сайт признан экстремистским в России. Доступ к нему заблокирован по решению суда.