В Москве 25 ноября простятся с писателем и сценаристом Альбертом Ивановым. Об этом РИА «Новости» рассказали в его семье.

Церемония начнется в 11:00 в храме Троицы Живоначальной в Троицком-Голенищеве на Мосфильмовской.

Альберт Иванов родился 5 июня 1938 года в поселке Ожерелье Московской области. Он окончил Воронежский государственный университет и ВГИК, а с 1966 года был членом Союза писателей СССР. Долгое время работал редактором на «Мосфильме».

Известность ему принесли сценарии к мультфильмам «Веселая карусель», «Крылья, ноги и хвосты» и «Хитрая ворона». Также он писал сценарии для картин «Семь стариков и одна девушка» и «Три дня в Москве».

Самым узнаваемым трудом Иванова стали книги о Хоме и Суслике. Общий тираж его произведений превысил 15 миллионов экземпляров.

Иванов умер в субботу на 89-м году жизни, причиной стали проблемы с сердцем.