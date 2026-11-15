Аврора Киба могла выйти замуж за видного жениха

Бывшая девушка Григория Лепса Аврора Киба могла выйти замуж в пятницу, 13 ноября. Ее избранником, как сообщили источники StarHit , стал племянник президента Азербайджана Рустам Гаджиев.

Инсайдеры издания утверждали, что свадебное торжество пройдет в Баку. StarHit писал, что посетить новобрачных собирался глава республики Ильхам Алиев.

Предполагается, что церемония прошла в закрытой обстановке. Сама Киба пока информацию о свадьбе не подтверждала.

StarHit допускал, что церемонию молодожены провели в Four Season. Публику развлекали знаменитые артисты.

Об отношениях Авроры Кибы и 36-летнего долларового миллионера Рустама Гаджиева журналисты узнали в начале 2026 года. Уже весной девушка перестала скрывать нового избранника и опубликовала совместные фотографии из путешествия по Китаю.

Аврора Киба прославилась летом 2024 года благодаря роману с Григорием Лепсом. Пара готовилась к свадьбе. В январе 2026 года Киба певца бросила.